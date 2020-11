सुपणेतील शिवारात मृतावस्थेत बिबट्या आढळला; ऊसतोड कामगारांत घबराट

कराड (जि. सातारा) : पश्चिम सुपणे (ता. कराड ) येथील थोरात मळ्यातील मोहिता शिवारात आज सोमवारी ऊसतोड सुरू असताना मृत अवस्थेत बिबट्या आढळून आला. वन विभागाने त्याला ताब्यात घेतले आहे. पश्चिम सुपणे येथील थोरात मळ्यातील मोहिता शिवारात आज अशोक गणपती थोरात यांच्या उसाची तोड सुरू होती. त्या दरम्यान ऊसतोड मजुरांना बिबट्या मृत अवस्थेत आढळून आला. त्यामुळे ऊसतोड मजूर घाबरले. त्यांनी तत्काळ याची माहिती ऊस फड मालक थोरात यांना दिली. त्यांनी तात्काळ वन विभागाच्या याची माहिती दिली वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सुपणे भागात मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचा वावर असून अन्नाच्या शोधार्थ बिबट्या या ठिकाणा आला असावा, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सोलरसिटीला एक कोटी; गॅस सिलिंडरची होणार बचत गेली काही दिवासांपासून बिबट्याचा वावर इथे सुरु असून नागरिकांत घबराट पसरली आहे. या भागात वन कर्मचा-यांची संख्या वाढवावी, तसेच बिबट्याला पकडण्यासाठी सापळा लावावा, अशी मागणीही नागरिक करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

