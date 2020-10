'सिंघम है, सिंघम है, साहब हमारा सिंघम है' कऱ्हाडामध्ये घोषणा दणाणल्या

कऱ्हाड (सातारा) : कऱ्हाडचे पोलीस उपाधीक्षक सुरज गुरव यांची बदली रद्द करावी, या मागणीसाठी आज (शनिवार) कऱ्हाडकर नागरीक रस्त्यावर उतरले. येथील दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केल्यानंतर मोर्चास प्रारंभ झाला. तेथून प्रांत कार्यालयासमोर मोर्चाने नागरिक गेले. तेथे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांना निवेदन देऊन पोलिस उपअधीक्षक गुरव यांची बदली तातडीने रद्द करावी अशी मागणी नागरीकांनी यावेळी केली. यावेळी बदली रद्द झाली पाहिजे, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. पोलिस उपाधिक्षक गुरव यांची कऱ्हाडला 22 सप्टेंबर 2019 रोजी बदली झाली. हजर झाल्यानंतर त्यांना शहरातील गुंडगिरी टार्गेट करुन अनेक गुंडांना जमिनीवर आणले. पोलिस रेकॉर्डवरील गुंडांना त्यांनी धडा शिकवून सामान्य माणसासारखे वागण्याचा सल्ला देत सोशल मिडीयावरील त्यांच्या चाहत्यांचाही त्यांनी बंदोबस्त केला. त्यामध्ये कॉलेजकुमारांची संख्या जास्त होती. त्यांच्यासह त्यांच्या आई-वडिलांना मुलांच्या वागणुकीची माहिती देऊन त्यांना जागे केले. त्याचबरोबर शहरात टोळी युध्दातून वाढत असलेली गुंडगिरी संपवण्यासाठी त्यांनी मोक्कासारख्या कारवायाही केल्या. त्याचबरोबर शहरात एेन मध्यरात्री रस्त्यावर गाड्या आडव्या लावून वाढदिवस साजरा करण्याची प्रथा रुढ झाली होती. त्याला पायबंद घालून त्यांनी संबंधित बड्डे बॉयवर थेट गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे त्याचे प्रमाण कमी झाले. एकीकडे पोलिसींग करतानाच दुसरीकडे त्यांनी कऱ्हाडची माणुसकी हा ग्रुप तयार करून समाजातील गरजूना मदत करण्याचे कार्य समाजातील दानशुरांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकत्र करुन केले. त्यातून त्यांची वेगळी ओळखही निर्माण झाली. त्याचबरोबर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशीही समन्वय ठेवत शहरातील शांतता अबाधीत ठेवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. कऱ्हाड शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक बी.आर.पाटील, कऱ्हाड तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक किशोर धुमाळ यांच्यासह सर्व पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून त्यांनी चांगला समन्वय ठेवून कामाशी गाठ घातली. त्यांनी अल्पावधीतच केलेल्या चांगल्या कामामुळे त्यांचे नाव झाले. मात्र त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच चारच दिवसापूर्वी त्यांच्या बदलीचा आदेश निघाला आणि नागपूरला बदली झाली. त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे. त्यापार्श्वभूमीवर नागरीकांना आज बदलीविरोधात रस्त्यावर उतरुन बदली रद्द करण्याची मागणी केली. दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केल्यानंतर तेथे नागरिकांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर मोर्चा प्रांत कार्यालयासमोर मोर्चा गेला. तेथे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बी.आर.पाटील यांना निवेदन देऊन पोलिस उपअधीक्षक गुरव यांची बदली तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी नागरिकांनी यावेळी केली. यावेळी बदली रद्द झाली पाहिजे, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

