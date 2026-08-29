सातारा

Satara MIDC : सातारकरांसाठी खूशखबर! कूपर कॉर्पोरेशनचा नवा विस्तार प्रकल्प; 300 हून अधिक तरुणांना मिळणार रोजगार

Cooper Corporation Expansion Project in Satara : कूपर कॉर्पोरेशनच्या सातारा विस्तार प्रकल्पातून ३०० हून अधिक स्थानिक युवकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, हायटेन्शन वीजवाहिन्यांच्या स्थलांतरामुळे प्रकल्पाच्या कामाला विलंब होत आहे.
Cooper Corporation Satara new project

Cooper Corporation Satara new project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : कूपर कॉर्पोरेशनद्वारे नुकतीच नवीन विस्तार प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. या नव्या विस्तार प्रकल्पामुळे साताऱ्यातील ३०० हून अधिक (स्थानिक) युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार (Cooper Corporation Satara new project) आहे.

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