Satara MIDC : सातारकरांसाठी खूशखबर! कूपर कॉर्पोरेशनचा नवा विस्तार प्रकल्प; 300 हून अधिक तरुणांना मिळणार रोजगार

सातारा : कूपर कॉर्पोरेशनद्वारे नुकतीच नवीन विस्तार प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. या नव्या विस्तार प्रकल्पामुळे साताऱ्यातील ३०० हून अधिक (स्थानिक) युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार (Cooper Corporation Satara new project) आहे..साताऱ्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कूपर कॉर्पोरेशनने हाती घेतलेल्या या नवीन प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश इंजिनसाठी लागणाऱ्या विविध सुट्या भागांची निर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा आहे, असे व्यवस्थापनाने नमूद केले..कूपर कॉर्पोरेशनच्या एकूण उत्पादनापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक भाग अमेरिका, युरोप आणि जगातील अन्य प्रगत देशांत निर्यात केला जातो. गेल्या वर्षी ‘कूपर ट्रॅक्टर’च्या चारही व्हेरिएंट्सना ग्राहकांचा आणि शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद लाभला. साताऱ्याच्या भूमीत १०३ वर्षांपूर्वी रोवलेले हे औद्योगिक रोपटे आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तारले आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : 13 हजार 129 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड; पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला वेग, रिक्त पदांसाठी लवकरच 'कन्व्हर्टेड राउंड'.दरम्यान, नवीन एमआयडीसीमधील कूपर कॉर्पोरेशनच्या इंजिन विभागातील युनिट एम-६०/१ या जागेवर विस्तारीकरण निश्चित करण्यात आले आहे; परंतु या प्लॉटच्या मधूनच ३३ केव्ही आणि २२ केव्ही क्षमतेच्या हायटेन्शन वीजवाहिन्या गेल्या आहेत..सुरक्षा नियमांनुसार या वाहिन्यांखाली कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे बांधकामासाठी संपूर्ण जागा खुली व उपलब्ध व्हावी यासाठी या वीज वाहिन्या सदरील प्लॉटच्या सीमारेषेकडे स्थलांतरित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी ‘महावितरण’ आणि ‘महापारेषण’कडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. या प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय होणे अपेक्षित होते. यामुळे स्थलांतरास आणि पर्यायाने विस्तारीकरणाच्या कामास विलंब होत असून, अन्य संबंधित शासकीय परवानग्या तातडीने मिळणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..Jat Road Blockade Case : दोन माजी आमदारांसह 40 जणांवर गुन्हे; जगताप, सावंत यांच्यासह नेत्यांचा समावेश, जत आंदोलनप्रश्नी आदेश भंग केल्याने कारवाई.साताऱ्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात कूपर उद्योगाचे विस्तारीकरण होत आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होईल.-डॉ. नितीन देशपांडे, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, कूपर कॉर्पोरेशन प्रा. लि..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.