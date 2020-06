कोरोनाच्या भयातही सातारकरांच्या विदेशीवर उड्या 

सातारा : एकीकडे कोरोनाची भीती आणि दुसरीकडे मद्याची बाटली मिळविण्यासाठी रांग, अशी स्थिती मद्याची दुकाने सुरू केल्यानंतर जिल्ह्यात होती. तरीही कोरोनाकडे कानाडोळा करत मे महिन्यात सातारकरांनी तब्बल 11 लाख लिटर दारू रिचवली आहे. यामध्ये देशी मद्य पिणाऱ्यांनी तब्बल पाच लाख लिटर दारू विकत घेतली असून विदेशीला सर्वाधिक पसंती दिल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व प्रकारची दारूविक्री शासनाने बंद ठेवली होती. मात्र, मद्यपींनी दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात इतर निवेदने कमी येत होती. पण, दारूची दुकाने सुरू करण्याबाबतची निवेदने मोठ्या संख्येने आली होती. अखेर शासनाने मद्यविक्री सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने काही अटी, शर्तींवर 13 मेपासून सर्व प्रकारची मद्यविक्री सुरू केली. मद्यविक्री सुरू होणार म्हणून सकाळी लवकरच मद्यपींनी दुकानांसमोर रांग लावली होती. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून मद्य विकत घेण्यासाठी विक्रेत्यांनीही दुकानासमोर बॅरिकेट्‌स लावून ग्राहकांची सोय केली होती. प्रत्यक्ष मद्यविक्री सुरू झाल्यानंतर दुकानांपुढे रांगा लागू लागल्या. आजही सायंकाळी दुकाने बंद होताना मद्यपींच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत. जिल्ह्यात मद्यविक्रीतून राज्याला सहाशे कोटींचा महसूल वर्षाकाठी मिळतो. महिनाकाठी 51 कोटींच्या आसपास महसूल मिळतो. जिल्हा प्रशासनाने 13 मेपासून मद्यविक्री सुरू केली. साधारण 13 ते 31 मेपर्यंत जिल्ह्यात तब्बल 11 लाख बल्क लिटर दारूची विक्री झाली आहे. यामध्ये पाच लाख पाच हजार 689 बल्क लिटर देशी मद्याचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ विदेशी मद्याची चार लाख 40 हजार 134 बल्क लिटर विक्री झाली आहे. तसेच बिअरची दोन लाख 50 हजार तीस बल्क लिटर विक्री झाली आहे. दीड महिन्याच्या बंदनंतर एकदम दुकाने सुरू झाल्याने अनेकांनी पुन्हा दुकाने बंद होण्याचा धोका ओळखून मद्याचा साठाही केला आहे. इतर वेळी महिन्यात होणाऱ्या मद्यविक्रीत दिवसेंदिवस वाढ होते. पण, लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर मद्याची दुकाने सुरू झाल्याने मद्यविक्रीचे प्रमाण वाढेल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात आकडेवारी पाहता ही खूपच कमी आहे. केवळ विदेशी दारूच्या विक्रीने महिन्याची सरासरी गाठली आहे. बिअर आणि देशी दारूच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. दारूविक्री आणि महसूल ...

-दारूविक्रीतून जिल्ह्यातून जाणारा महसूल : 620 कोटी

-देशीची महिन्याला विक्री : आठ लाख 88 हजार 804

-विदेशीची महिन्याला विक्री : चार लाख 81 हजार 583

-बिअरची महिन्याला विक्री : तीन लाख 39 हजार 801

-महिन्याला मिळणारा महसूल : 51.66 कोटी

