बाललैंगिक अत्याचार कायद्याचा बडगा; बुधवार पेठेतील युवकास सक्तमजुरी

सातारा : अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याप्रकरणी साताऱ्यातील एकाला विशेष अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए. के. पटणी यांनी पोक्‍सो कायद्यानुसार सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. लक्ष्मण गोरख पिटेकर (वय 29, रा. बुधवार नाका झोपडपट्टी) 19 मे 2014 ला लक्ष्मणने एका अल्पवयीन मुलाला दुचाकीवरून करंजे हद्दीत नेले. तेथे त्याने त्याच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केला होता. या प्रकाराबाबत कोणाला माहिती दिल्यास जिवे मारण्याची धमकीही दिली होती. दरम्यान याची माहिती संबंधित मुलाच्या नातेवाइकांना समजल्यानंतर लक्ष्मणवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.



पोलिसांनी तपास करून जिल्हा न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते. विशेष अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए. के. पटणी यांच्या समोर खटल्याची सुनावणी झाली. त्यामध्ये फिर्यादी व पीडित मुलाचा, तसेच वैद्यकीय अहवालावरून डॉक्‍टरांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. साक्षीदारांच्या साक्षी व सहायक सरकारी वकील अजित साबळे-कदम यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायाधीश पटणी यांनी लक्ष्मणला बाललैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार सात वर्षे सक्तमजुरी, एक हजार रुपये दंड व दंड न दिल्यास 15 दिवसांची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली. शहरचे पोलिस निरीक्षक अण्णसाहेब मांजरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पैरवी हवालदार अविनाश पवार, रवींद्र जाधव, क्रांती निकम यांनी काम पाहिले. त्यांना प्रॉसिक्‍युशन स्कॉडचे पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र यादव, शिवाजी घोरपडे यांनी सहकार्य केले. Edited By : Siddharth Latkar

