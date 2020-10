नाले, चेंबरवरील जाळ्यांच्या दुर्दशेने धोका

सातारा : शहरातील नाले व चेंबरवरील संरक्षक लोखंडी जाळ्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे पादचारी व वाहनचालकांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. संबंधित विभागाने चेंबरवरील जाळ्या नव्याने बसवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. शहरातील सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी ठिकठिकाणी नाले व वाहिन्या आहेत. या नाल्यांवर संरक्षणासाठी बसविण्यात आलेल्या चेंबरच्या जाळ्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे मुख्य चौक व वर्दळीच्या रस्त्यावर चेंबरची धोकादायक स्थिती झाल्याने पादचाऱ्यांना अपघात होऊन अनुचित प्रकार घडण्याची शक्‍यता आहे. शहरातील राजवाडा, जिल्हा परिषद चौक, कामाठीपुरा, बस स्थानक परिसर, गोडोली व इतर ठिकाणी जाळ्यांची दुरवस्था झालेली आहे. रस्त्याच्या समप्रमाणात जाळ्या न बसविल्याने वाहने आदळून लोखंडी जाळ्या तुटल्याचे दिसून येत आहे. या जाळ्यांमधील लोखंडी पट्ट्या व खिळे बाहेर आल्याने वाहनांच्या टायरला अपघात होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नव्याने जाळ्या बसविणे आवश्‍यक आहे. बेरोजगारांना संधी! साता-यात सलग सहा दिवस रोजगार मेळावा शहरातील पोवई नाका, कामाठीपुरा, राजवाडा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात संरक्षण जाळ्यांची दुरवस्था झाली आहे. कामाठीपुरा या ठिकाणी जाळी तुटल्याने काही दिवसांपूर्वी लहान मुलाचा पाय जाऊन अपघाताची घटना घडली होती. तसेच काही ठिकाणी चेंबर रस्त्याच्या मधोमध असून, वाहने सतत आदळत असल्याने चेंबरच्या जाळ्या चांगल्या प्रतीच्या आवश्‍यक आहेत. वर्दळीच्या रस्त्यावर चेंबर रस्त्याच्या समप्रमाणात घेऊन त्यावर सिमेंटची झाकणे बसविण्याची आवश्‍यकता आहे. वाहनचालक व पादचाऱ्यांचा धोका टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात-लवकर नव्याने जाळ्या बसविण्याची गरज असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक सतीश शिंदे यांनी सांगितले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

