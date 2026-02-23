Daylight Robbery: उंब्रजला भरदिवसा २५ लाखांची धाडसी चोरी; ज्वेलर्समधून सात तोळे सोने, पाच किलो चांदीसह अडीच लाखांची रोकड लंपास!

-संतोष चव्हाण उंब्रज: येथील चोरे रस्ता परिसरात आज सकाळी दहाच्या सुमारास दिवसाढवळ्या धाडसी चोरीची घटना घडली. येथील श्री वागदेवी ज्वेलर्स या दुकानाचे मालक गणेश यादव (चोरेकर) यांची दागिन्यांनी भरलेली बॅग अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...घटनास्थळावरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश यादव हे नेहमीप्रमाणे सकाळी दुकानाचे शटर उघडत होते. त्यावेळी एका कुलपामध्ये ‘मेन’ भरल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे कुलूप उघडण्यास विलंब होत असतानाच त्यांनी दुचाकीला अडकवलेली दागिन्यांची बॅग अज्ञात चोरट्याने क्षणात पळवली. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...संबंधित चोरटा दुचाकीवरून भरधाव वेगाने पसार झाला. सदर बॅगेत सुमारे दोन लाखांची रोकड, सात तोळे सोन्याचे दागिने आणि सुमारे पाच किलो चांदी असा सुमारे पंचवीस लाखांचा मोठा ऐवज असल्याचे समजते. गणेश यादव यांनी तत्काळ चोरट्याचा पाठलाग केला मात्र तो वेगाने निसटला..घटनेची माहिती मिळताच उंब्रज पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक रमेश ठाणेकर व पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार चोरट्याने पूर्वनियोजन करून रेकी केल्यानंतरच हा डल्ला मारल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.