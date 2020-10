पळशी ग्रामपंचायतीत मोठा 'भ्रष्टाचार'; सीईओंकडे चौकशीची मागणी

दहिवडी (जि. सातारा) : पळशी (ता. माण) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शंकर देवकुळे, उपसरपंच सुनील खाडे आणि ग्रामसेवक देवकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून विकास कामाच्या निधीत मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य नीता लक्ष्मण खाडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ग्रामपंचायतीला 14 व्या वित्त आयोगाचा 30 ते 35 लाख रुपयाचा निधी येतो. सरपंच, उपसरपंच यांनी ग्रामपंचायतीची कायदेशीर कार्यवाही न करता मनमानी कारभार करून या निधीमधून 50 लाखाचा अपहार केला आहे. सरपंच, उपसरपंच यांनी पदाचा गैरवापर, शासन निर्णयानुसार निविदा प्रक्रिया न करणे, कोणत्याही कामाची जाहिरात न देणे, मासिक सभेत विषय न घेता कामे करणे व ती अपूर्ण ठेवणे असे प्रकार केले आहेत. मुरमीकरण कामे आराखड्यात नसताना या कामावर 20 लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. सरपंच, उपसरपंच यांनी ठराव न घेता मर्जीतल्या लोकांना कामे दिली आहेत. शेतकरी प्रशिक्षण सहलीचे चेक कोणताही (टूर अँड ट्रॅव्हल्स) अनुभव नसणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर काढून पैसे काढले आहेत. हायमास पोल उपसरपंच यांनी स्वतःच्या घरी बसविला आहे. खंडाळा नगरपंचायतीस टाळे ठोकण्याचा इशारा, व्यापारी संघटना आक्रमक मागील दोन वर्षात सिमेंट रस्ते, मुरमीकरण, हायमास पोल, पाईपलाईन व मोटर खरेदी, पेव्हर ब्लॉक आदी कामे केली. त्या पैकी कोणत्याही कामाची निविदा प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे शासन निर्णय 2015 नुसार कामे न केल्याने या कामे बेकायदेशीर ठरवून सर्व कामाची वसुली करावी. सरपंच व उपसरपंच यांनी पदाचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या मर्जीतील मक्तेदार यांना कामे दिली व भ्रष्टाचार केला असल्याने त्यांना पदावरून कमी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य नीता खाडे यांनी केली आहे. कामाची एक महिन्याच्या आत चौकशी न केल्यास उपोषणाला बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Demand For Inquiry Into Corruption In Palashi Gram Panchayat Satara News