कऱ्हाड : मुंढे येथे डेंगीसदृश्य रुग्ण आढळल्याने आरोग्य विभागाची यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. आरोग्य विभागाच्या आशा स्वयंसेविकांकडुन घरोघरी सर्व्हे सुरु करण्यात आला आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनिता थोरात यांनी तेथे भेट देवुन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासंदर्भात सुचनाही दिल्या. दरम्यान ग्रामपंचायतीकडुनही आवश्यक कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. .मुंढे गावात काही दिवसापासुन डेंगीसदृश्य रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे गावातील नागरीकांत भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यासंदर्भात पंचायत समिती सदस्य रविंद्र बडेकर यांनी ग्रामपंचायतीला व आरोग्य विभागाला आवश्यक त्या उपाययोजना राबवण्यासंदर्भात सुचना दिल्या. दरम्यान आरोग्य विभागाच्यावतीने आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका यांनी घरोघरी सर्व्हे सुरु केला आहे. गावात काही ठिकाणी फ्रीजच्या पाठीमागे साचलेले पाणी व अन्य ठिकाणी साचलेले पाणी सर्व्हेदरम्यान आढळून आले..डासांची उत्पत्ती होण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या अशा ठिकाणांची पाहणी करून नागरिकांना घराभोवती पाणी साचू न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. डेंग्यूचा फैलाव रोखण्यासाठी नागरिकांनी घरातील तसेच परिसरातील पाणी साठ्यांची नियमित तपासणी करून साचलेले पाणी तातडीने काढून टाकावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे. आशा स्वयंसेविका, आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गावातील घरोघरी भेटी देत ताप असलेल्या व्यक्तींची चौकशी केली. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. थोरात, सुपने केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित ठिगळे यांनी मुंढे व परिसरात भेट देवुन पाहणी करुन आरोग्य कर्मचारी यांना आवश्यक त्या सुचना दिल्या..नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेतमुंढे येथे डेंग्यूसदृश आजाराची लक्षणे आढळून आल्याने सुपने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित ठिगळे, आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका यांनी लक्ष ठेवले आहे. गावातील संशयित रुग्णांचे रक्तनमुने डेंग्यू तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. यामध्ये महिला व पुरुष रुग्णांचा समावेश आहे. संबंधित रुग्णांचे रक्तनमुने तपासणीसाठी पाठवून अहवालाची मागणी करण्यात आली आहे. तपासणी अहवालानंतरच डेंग्यूची लागण झाली आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार असल्यचे आरोग्य विभागाकडुन सांगण्यात आले..मुंढे गावात आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविकामार्फत सर्व्है सुरु करण्यात आला आहे. मी आज तेथे भेट देवुन सुचनाही दिल्या आहेत. नागरीकांनीही आजारांचा फैलाव रोखण्यासाठी घरातील तसेच परिसरातील साचलेले पाणी ओतुन देवुन भांडी कोरडी करावी. फ्रीजच्या पाण्याचीही तपासणी करुन तेथे साचलेले पाणी तातडीने काढून टाकावे. :-डॉ. सुनिता थोरात तालुका आरोग्य अधिकारी, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.