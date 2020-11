अंतर्गत कलहाने रुतला विकासाचा रथ; रेठरे बुद्रुक ग्रामपंचायतीत एकमताचा अभाव!

रेठरे बुद्रुक (जि. सातारा) : ग्रामपंचायतीचे सत्ताधारी पदाधिकारी व सदस्यांमधील अंतर्गत कलहामुळे गावच्या विकासाचा रथ रुतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सुरू असलेल्या कलहाची गटाच्या नेत्यांनाही कल्पना आहे. अंतर्गत कलहामुळे एकमुखी निर्णय प्रक्रिया होत नसल्याने विकासालाही म्हणावी तितकी गती येताना दिसत नाही. ग्रामपंचायतीवर "कृष्णा'चे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले व अतुल भोसले यांच्या गटाची एकहाती सत्ता आहे. मे 2018 मधील पंचवार्षिक निवडणुकीत दुरंगी लढतीत भोसले गटाने एकहाती विजय मिळवला. 17 सदस्य संख्या असलेल्या या ग्रामपंचायतीचा गावासह घोडके मळी, पवार मळी, खारे फाटा, कॅनॉल वस्ती, कृष्णा कारखाना रोड व शिवनगर या विभागात विस्तार आहे. 2018 च्या पूर्वसंध्येला अतुल भोसले यांच्या विशेष प्रयत्नांतून गावास 24 बाय 7 नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. योजनेच्या भूमिपूजनानंतर झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्‍याने लोकनियुक्त सरपंच व सदस्य निवडून आले. निवडणुकीनंतर काही दिवसांतच पदाधिकारी व सदस्यांमधील अंतर्गत कलहांना तोंड फुटले. जातीनिहाय जनगणना झाली, तर जाती-जातीत भांडणे होणार नाहीत : पटोले या कलहामुळे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य समन्वय ठेऊन कामकाज करत नसल्याची चर्चा आहे, तसेच नेते व ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे हा कलह टोकास गेला आहे. यामुळे आजमितीला गावच्या विकासाचा रथ एकाच ठिकाणी रुतला आहे. अतुल भोसले यांनी राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात आणलेला विकासनिधी, आमदार निधी आणि ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगाव्यतिरिक्त अतिरिक्त फंडातून कोणतेही काम गावामध्ये झालेले दिसत नाही. पदाधिकारी व सदस्य आपापसातील मतभेदांना अधिक महत्त्व देत असल्याने लोकहिताच्या कोणत्याही निर्णयावर एकमत होत नाही. सदस्यांच्या बैठकीमध्ये अंतर्गत कलहातून विकासकामांऐवजी वैयक्तिक हेवेदावे महत्त्वाचे मानले जातात. परिणामी, गावच्या विकासाला म्हणावी तितकी गती लागलेली दिसत नाही. नेत्यांनी सर्वांचा समन्वय ठेवावा : दरम्यान, पदाधिकारी व सदस्यांमधील अंतर्गत कलह थांबला पाहिजे. अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. याकरिता नेत्यांनी सर्वांचा समन्वय ठेऊन गावच्या विकासाचा अडकलेला रथ पुढे नेला पाहिजे, हे नक्की! संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

