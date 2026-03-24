Gas Shortage impact: चुलीवरच्या नैवेद्याचा घमघमाट; गॅस तुटवड्याचा परिणाम,नाईकबाच्या डोंगरावर महाराष्ट्र-कर्नाटकातील लाखो भाविक यात्रेसाठी गर्दी!

ढेबेवाडी : महाराष्ट्र- कर्नाटकातील लाखो भाविक श्री नाईकबा देवाच्या यात्रेसाठी दाखल झाल्याने डोंगरमाथ्यावर जणू भक्तीचा सागरच अवतरल्याचा भास होत आहे. आज 'श्रीं'च्या नैवेद्याचा दिवस असल्याने नैवेद्य तयार करून सवाद्य मिरवणुकीने तो 'श्रीं'ना वाहण्यासाठीची लगबग दिवसभर दृष्टीला पडली. गॅस तुटवड्यामुळे अनेक भाविकांनी झाडांखाली नैवेद्य तयार करण्यासाठी चुली पेटविल्याने यंदाची यात्रा जुन्या काळातील आठवणी जाग्या करणारी ठरली..श्री नाईकबा यात्रेसाठी दोन दिवसांपासून भाविकांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, डोंगरमाथ्यावरील झाडांखाली आणि सावली गाठून भाविक थांबले आहेत. आज 'श्रीं'च्या नैवेद्याचा दिवस असल्याने सकाळपासून नैवेद्य तयार करण्याची लगबग सुरू होती. गॅस तुडवड्याबरोबरच प्रवासात व यात्रास्थळी सिलिंडर जप्त होण्याची भीती असल्याने अनेक भाविक चुलीवर नैवेद्य बनविण्याच्या तयारीने आले आहेत. झाडाखाली नैवेद्यासाठी पेटविलेल्या चुली बघून अनेकांना जुन्या काळातील यात्रेची आठवण होत होती. .विविध पूजाअर्चा झाल्यानंतर हलगीच्या कडकडाटात चांगभलंचा गजर करत नैवेद्य आणि सासनकाठ्या घेऊन भाविक मंदिराकडे दाखल होत होते. वाजंत्री ताफ्यांमध्ये जणू चढाओढच यानिमित्ताने बघायला मिळाली. अनेक भक्त मंडळांनी परंपरेनुसार मोठे नगारेही आणले होते. काही भक्त सजवलेल्या बैलजोड्या घेऊन आले होते. उन्हाचा तडाखा जस जसा कमी होईल, तसतसा यात्रेसाठी भाविक दाखल होण्याचा ओघ वाढत होता. डोंगरमाथ्यावर पार्किंग, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे आदींची नेटकी व्यवस्था केली असून, भाविक पायरी मार्गाचाही वापर करताना दिसून आले. बनपुरी ग्रामपंचायत, महेश पाटील कंपनी व देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने यात्रास्थळी नेटके नियोजन करण्यात आले आहे..सरपंच मनोज पाटील, उपसरपंच सतीश देसाई, यात्रा समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटील, कार्याध्यक्ष धीरज पाटील, उपाध्यक्ष संतोष भालेकर, विक्रम जगदाळे, ट्रस्टचे अध्यक्ष विलासराव जानुगडे व त्यांचे सहकारी, ग्रामपंचायत व यात्रा समितीचे सदस्य व ग्रामस्थ यात्रास्थळी थांबून नियोजन करत आहेत..आरोग्य विभागाची पथके यात्रास्थळी कार्यरत असून, वीज कंपनीसह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी यात्रास्थळी थांबून आहेत. संपूर्ण यात्रेवर सीसीटीव्हीचा वॉच असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक डॉ. प्रवीण दाईंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे. पहाटे पालखी सोहळा उद्या (मंगळवार) पहाटे 'श्रीं'चा पालखी सोहळा असल्याने भाविकांचा डोंगरमाथ्यावरच मुक्काम आहे. पालखी सोहळ्यानंतर त्यांचा परतीचा प्रवास सुरू होईल.