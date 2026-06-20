Satara: आंबेगाव तालुक्यातील दुष्काळी धामणी परिसरातील शेती उपसा सिंचन योजनेसाठी महावितरण कडून वीज कनेक्शन मिळत नसल्याने

पारगाव, ता. 20: धामणी परिसरातील शेती पंपांना वीज कनेक्शन मिळत नसल्याने यापूर्वी केलेल्या आंदोलन प्रसंगी वीज कनेक्शन देण्याची आश्वासन देण्यात आले प्रत्यक्षात त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून माजी सरपंच सागर जाधव व १० शेतकरी हे सोमवार (दि.२२) धामणी ग्रामपंचायत समोर आमरण उपोषण करणार करणार असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे दिली आहे. .तालुक्याच्या पुर्व भागातील धामणी व पहाडदरा परिसरातील शेतकऱ्यांनी नऊ गट स्थापन करून डिंभे कालव्यावरून एकूण कोट्यावधी रुपये खर्च करून एकूण नऊ उपसा सिंचन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पाणी परवाना काढला. बँका आणि अन्य माध्यमातून कर्ज काढून प्रत्यक्ष पाईपलाईन देखील मे २०२५ मध्ये पूर्ण केली आहे.या कामाला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे..Pavanraje Nimbalkar : माफीचा साक्षीदार कोण, ज्याच्यामुळे बदलला पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल.शेतीपंपासाठी राज्य सरकारने सोलर धोरण आणले आहे. सोलर प्रकल्प राबवून वीज पंप चालवण्या संदर्भात आम्हा शेतकऱ्यांपुढे अनेक अडचणी आहेत. काही महिन्यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर महावितरणने येथे एक सोलर पंप प्रकल्प राबवला परंतु तो पूर्ण क्षमतेने चालला नाही . सोलर पंपावरील उपसा सिंचन योजना ही पूर्णपणे अपयशी ठरली.या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून किंबहुना घरातले दाग दागिने गहाण ठेवून उपसा सिंचन योजना राबवली. या योजनेला पूर्वीप्रमाणे वीज कनेक्शन मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांनी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली त्यांनी विशेष बाब म्हणून परवानगी द्यावी असा शेरा शेतकऱ्यांच्या अर्जावर दिला. .विधिमंडळाच्या मार्च महिन्यात झालेल्या अधिवेशनामध्ये दिलीप वळसे पाटील यांनी धामणी येथील उपसा सिंचन योजनेला वीज कनेक्शन देण्यासंदर्भातील मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री यांनी वीज कनेक्शन देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करू असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न होता पुन्हा सोलरचाच विषय महावितरण कडून शेतकऱ्यांवर लादला जात आहे.आत्तापर्यंत अनेक वेळा लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले.शेतकऱ्यांच्या भेटींमध्ये लोकप्रतिनिधींनी मोफत विजेची डीपी देण्याचे देखील मान्य केले होते. त्यानंतर महावितरण चे संचालक तसेच कार्यकारी अभियंता यांना देखील निवेदन दिले. मात्र अद्यापही वीज कनेक्शन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून देण्याचे आदेश देऊन देखील शेती पपांना वीज कनेक्शन दिले नाही..बुरखा किंवा पडद्यात राहणं हे महिलांना कसं कंफर्टेबल वाटू शकतं? इम्तियाज अलींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणले, 'आपण बळी...' .सोमवार (दि. २२) जून पासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे तरी देखील या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. धामणी परिसरातील शेतकरी हा दुष्काळ पाणीटंचाई आणि कर्जबाजारी झाल्याने होरपळला आहे. त्यामुळे यंदाच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून माजी सरपंच सागर जाधव व १० शेतकरी हे सोमवार (दि. २२) पासून धामणी ग्रामपंचायत समोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला असल्याचे सागर जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.