पुणेस्थित सातारकर युवकांकडून शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे

सायगाव (जि. सातारा) : पुणे शहरात नोकरीनिमित्त स्थायिक सातारा जिल्ह्यातील युवकांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना एक मदतीचा हात म्हणून शेतकरी कृतज्ञता योजनेंतर्गत माण, खटाव व जावळी तालुक्‍यांतील गरजू शेतकऱ्यांना मोफत बियाण्याचे वाटप केले. या वेळी शेकडो शेतकऱ्यांना मका, बाजरी, सोयाबीन व कडधान्य बियाण्याचे वाटप करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या बांधावर मिळालेली बियाण्याची मदत ही शेतकऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी आहे. तसेच शहरातील नागरिकांनी किमान एका शेतकऱ्याला मोफत बियाणे शेतकरी कृतज्ञता म्हणून दिले पाहिजे, असे मत यावेळी शेतकरी कृतज्ञता योजनेचे संकल्पक व सायगावचे भूमिपुत्र केदार कदम यांनी व्यक्त केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर म्हणाले, ""कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउनच्या संकटामध्ये शेतकऱ्यांनी जिवावर उदार होऊन आपला शेतमाल शहरांमध्ये पाठवला. आमच्यादृष्टीने हा शेतकरी वर्ग कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील योद्धे आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.'' शहरात नोकरीनिमित्त आलेल्या तसेच व्यवसाय करणाऱ्या युवक शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावाकडील शेतकरी बांधवांना जास्तीत जास्त मदत करावी, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष हणमंत बालवडकर यांनी केले. या वेळी संपत टकले, राजेंद्र जगदाळे, धनंजय महामुलकर,

दिलीप बालवडकर, अनिल पवार, मनोज पवार हे यावेळी उपस्थित होते. ""शेतकरी वर्ग आज कोरोनामुळे खूप अडचणीत आला आहे. जास्त दराने बियाणे, खते घेताना आर्थिक अडचण मोठ्या प्रमाणात जाणवत असताना आम्हाला पुणे शहरातील आपल्या जिल्ह्यातील युवा शेतकऱ्यांनी शेतकरी कृतज्ञता योजनेंतर्गत मोफत बियाणे दिल्याने आमची खूप मोठी अडचण

दूर झाली. त्यांचा हा उपक्रम आदर्शवत असाच आहे.'' -अशोक कदम, शेतकरी, सायगाव

Web Title: Distribution of Free Seeds To Farmers By Pune Based Satarkar Youth