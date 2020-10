ग्राहकांकडून सक्तीने कर्ज वसुली केल्यास कारवाई : जिल्हाधिकारी शेखर सिंह

सातारा : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वसुलीबाबत रिझर्व्ह बँक आॕफ इंडियाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, तसेच ग्राहकांकडून सक्तीने वसुली करत असल्याच्या तक्रारीविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असा इशारा देतानाच, ग्राहकांनी अशा कंपन्यांच्या तक्रारींसाठी १८००१०२१०८० वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे. सध्याच्या कोविड-१९ महामारीच्या अनुषंगाने केंद्रशासन आणि राज्य शासनाकडून वेळोवेळी लाॅकडाउन करण्यात आले आहे. शासनाकडून मदतीच्या उपाय योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीबाबत काही ग्राहकांच्या तक्रारी आढळून येत आहेत. तर काही ग्राहकांना अशा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या व्याज दर, विविध शुल्क व दंड, तसेच अन्य तक्रारी असतील तर त्यांनी १८००१०२१०८० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. ही सुविधा मराठी भाषेत असल्याने ग्राहकांनी यावर तक्रारी दाखल कराव्यात, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. उदयनराजेंवर टीका करणाऱ्या संजय राऊतांचे राजेंना समर्थन! मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वसुली बाबतीत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या दिशा निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. जर कंपन्यांनी ग्राहकांकडून सक्तीने वसुली करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा तक्रारीविरोधात योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिला आहे.

