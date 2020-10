संसदीय लोकशाहीची मुळे रुजविण्यासाठी युवा संसद उपक्रम : युवराज नाईक

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संसदीय लोकशाहीची मुळे रुजविण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त बनविण्यासाठी युवा संसद कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या संसदीय कार्य मंत्रालयाद्वारे आयाेजित केला जातो. या कार्यक्रमात सहभागी होण्याकरिता www.nyps.mpa.gov.in या वेब पोर्टलवर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा क्रीडाधिकारी युवराज नाईक यांनी केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील संबंधित माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी इयत्ता नववी ते बारावीच्या युवक युवतींना या संसद कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करण्याबाबत कळवावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल sataradso@gmail.com या कार्यालयाच्या ईमेलवर द्यावा, असेही आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, युवराज नाईक यांनी संबंधित शाळांना केले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: District Sports Officer Yuvraj Naik said that the Youth Parliament program was organized to inculcate the roots of parliamentary democracy