Diwali Festival 2020 पुणेकरांनी जपली सामाजिक बांधिलकी, गरीब-गरजूंची दिवाळी केली 'गोड'

कलेढोण (जि. सातारा) : कोरोनाच्या काळात ज्या कुटुंबांच्या घरी दु:खद घटना घडली व गरीब गरजू 110 कुटुंबांना पुणेस्थित कलेढोणकरांनी फराळाचे वाटप करून त्यांची दिवाळी गोड केली. या उपक्रमाचे हे सातवे वर्ष असून, त्यामुळे मनस्वी आनंद वाटत असल्याचे पुणेस्थित कलेढोणकरांनी सांगितले. पुणे येथे व्यवसाय, नोकरीनिमित्ताने स्थायिक झालेले कलेढोणकर नेहमीच सामाजिक कार्यात आघाडीवर असतात. गावात दुष्काळात टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे, पाणी फाउंडेशनला आर्थिक मदत, भवानी मंदिर परिसरात वृक्षारोपण, गावातील ओढा रुंदीकरण व बंधारा बांधणीत आर्थिक मदत यासारखी समाजोपयोगी कामे करण्यात पुणेस्थित कलेढोणकर पुढे असतात, तर दिवाळीत दरवर्षी ज्या कुटुंबात दुखःद घटना घडली आहे, त्या कुटुंबात दिवाळी केली जात नाही, तसेच गरीब कुटुंबांना दिवाळीचे वाटप करण्यात येते. तहसीलदारांच्या मध्यस्थीने हर हर महादेवच्या जयघाेषात उघडले क्षेत्र महाबळेश्वरातील मंदिर या वर्षी या उपक्रमाचे सातवे वर्षे असून, 110 कुटुंबांना लाडू व चिवडा वाटप करण्यात आले. गावातील हनुमान मंदिरात व गरिबांना घरी जाऊन वाटप करण्यात आले. फराळाचे वाटप करून पुणेकरांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. यावर्षी कोरोनाच्या महामारीत गावातील अनेक कुटुंबांतील सदस्य दगावले आहेत. अशा कुटुंबांची विचारपूस करीत दिवाळीच्या फराळाच्या वाटप करण्यात आले. दरम्यान, दर वर्षी पुणेस्थित कलेढोणकर गावच्या विकासकामात सहभागी होतात. नोकरी व व्यवसायानिमित्त बाहेर असले, तरी गावाशी असलेली त्याची नाळ भक्कम आहे. पुणेस्थित कलेढोणकरांनी केलेल्या मदत ही लाखमोलाची ठरली आहे, असे ज्येष्ठ नागरिक मालोजीराव कुंभार यांनी सांगितले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

