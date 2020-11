Diwali Festival 2020 : दीपावलीत मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, जिल्हा प्रशासनाची धडक मोहीम

सातारा : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावर्षीची दीपावली फटाकेमुक्त साजरी करावी, खरेदीसाठी जाताना गर्दी करू नये, दुकानांमध्ये सोशल डिस्टन्स पाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्हावासियांना केले आहे. युरोपातील विविध देशांत, तसेच दिल्लीत रूग्णांची वाढती संख्या पाहता मास्क, सोशल डिस्टन्स आणि सॅनिटायझरचा वापर केला तरच आपण दुस-या लाटेतील रूग्णसंख्या थोपवू शकतो, असे सांगत त्यांनी जिल्हावासियांशी संवाद साधला. दीपावली सणाच्या निमित्ताने बाजारपेठांमध्ये गर्दी, तसेच लोकही एकमेकांना भेटणार आहेत. मात्र, कोरोना प्रादुर्भाव वाढू न देण्यासाठी मास्कचा वापर आवश्यक आहे. यासाठी दीपावलीच्या आठवड्यात मास्क न वापरणारांवर कारवाई करण्यासाठी धडक मोहीम राबवण्यात येणार आहे. 500 रुपये दंड करण्यात येणार आहे. दुकानांत सोशल डिस्टन्स न पाळला गेल्यास दंड आणि दुकान बंद ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. ही कारवाईही वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती सिंह यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे दिली आहे. लई भारी! गोखळीतील सहा वर्षीय स्वराचे बारा तासांत 143 किलोमीटर सायकलिंग जगभरात तसेच दिल्लीत दुस-या लाटेत रूग्णसंख्या वाढत आहे. दिल्लीत पूर्वी दिवसाला 4 ते 4500 रूग्ण सापडत होते. ते आता दिवसांत 7 ते 7500 सापडत आहेत. कोरोनाची रूग्णसंख्या वाढू द्यायची नसेल तर मास्क, सोशल डिस्टन्स आणि सॅनिटायझरचा वापर बंधनकारक आहे, अन्यथा सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यात वाढलेली रूग्णसंख्या व निर्माण झालेली परिस्थिती पुन्हा ओढवू शकते, असा इशाराही जिल्हाधिकारी सिंह यांनी जिल्हावासियांना दिला आहे.

