Social Welfare: समाजहिताची भूमिका कायम ठेवणार - ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे आज (बुधवार) वयाच्या ८५ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाकडून त्यांना नुकताच मानद डी. लिट पदवी देण्यात आली. त्यानिमित्त डॉ. साळुंखे यांच्याशी साधलेला संवाद...विद्यापीठाने केलेल्या सन्मानाकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता?महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाने डी. लिट ही मानद पदवी देऊन माझा गौरव केला. त्याचा अर्थतिथे मला आनंद आहे. तरीही एका मोठ्या मानाने मला जाणवले आहे आणि ती म्हणजे जो गौरव आ. ह. साळुंखे या व्यक्तीचा नाही, तर मी आयुष्यभर जी भूमिका घेतली, जे विचार मांडले, इतिहासाच्या जे भाष्य केले, त्या सर्व गोष्टींना मान्यता देण्याचा भाग म्हणून मी या गौरवाकडे पाहतो. माझ्या कार्याची अशी दखल घेऊन मला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल मी विद्यापीठाचे कुलगुरू समन्वयक अध्यक्ष व इतर सर्व सहकारी यांच्या हृदयापासून आभार मानतो. विद्यापीठाची मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. या पदवीमुळे माझ्यावर एक जबाबदारीही आलेली आहे. यापुढे मी समाजहिताची भूमिका घ्यावी. ही ती जबाबदारी आहे आणि मी माझ्यापरीने ही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन..गौतम बुद्ध, महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांची आजच्या समाजात उपयुक्तता काय आहे?या महामानवांनी जो मार्ग दाखवला आहे, जे कार्य केलेले आहे, ते स्थळकाळाच्या पलीकडे जाणारे आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्या विचारांचा स्वीकार आणि गौरव जगभर होताना दिसत आहे. त्यांच्यामागे काही कितीतरी लढेले, राहिले त्यांचे मार्गदर्शन दिले व कल्याण घडले नाही. मानवतेचे परस्परांतील व्यवहार निकोप पद्धतीने राहिले, तर समाज अधिक स्थिर आणि परिपूर्ण होतो. हे या सर्वांच्या विचारांतून स्पष्ट झाले आहे. म्हणून त्यांचे विचार आपल्या समाजासाठी काहीही उपयुक्त आहेत. आजही उपयुक्त आहेत आणि उद्याही उपयुक्त असतील..समाजमाध्यमांसहित वाढता द्वेष संपविण्यासाठी काय केले पाहिजे?समाजव्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या जातीधर्मांतील, धर्मांधर्मी अथवा विविधसंप्रदायांतील मतभेदांनी वेगळे रूप कशाला विधायक पद्धतीने मांडले तरी परस्पर जगण्यात आहे. तोपर्यंत मतभेद असणे स्वाभाविकच होते. त्याचवेळी आपण केलेल्या आध्यात्मिक क्षेत्रातील उपदेश म्हणून न पाहता वस्तुस्थितीमधील व्यवहारिक जीवनातील एक घटना म्हणून पाहणे महत्त्वाचे वाटते. त्याच्याशी आपले काही मतभेद होते, तेव्हा संघर्ष होणे काही काळासाठी लोकांमध्ये जागृती येते. त्यातून वेगवेगळ्या असलेल्या व्यक्तींविषयी किंवा जन्मसिद्ध गोष्टींविषयी काही अपारंपरिक कल्पनांचा समतोल साधता निर्माण होतो. तिरस्कार निर्माण होतो आणि त्याचे दुष्परिणाम गाठले जातात हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याचा पहिला परिणाम स्वतःवर होतो. आपल्या मनात निर्माण होणारा द्वेष व एक प्रकारचे विष असते. आपण जेव्हा कोणाचा तरी द्वेष करू लागतो, तेव्हा ते विष प्रथम आपल्या शरीरात अस्तित्वावर विषाचा परिणाम करीत. त्याचा अर्थ द्वेषाचा पहिला आघात द्वेष करणाऱ्या व्यक्तीवरच होतो. आपल्याला आपल्या मुलाबाळांची व्यक्तिमत्त्वे निकोप, परिपक्व आणि संतुलित बनवायची असतील तर त्यांच्यात मतभेदांऐवजी द्वेष निर्माण होणार नाही, असे संस्कार त्यांच्यावर केले पाहिजेत..त्यामुळे शांतता मार्गावर नेण्यासाठी कोणती मूल्ये स्वीकारली पाहिजेत?बौद्धमधील महावीर आणि तथागत बुद्ध यांच्या माध्यमातून जगभरातच एकमत आणि संतुलन, वारंवार संताप शांत करण्यापेक्षा आस्थेने काळजीपूर्वक समजून घेण्याचा संदेश सर्वांनी जो मानवतेचा संदेश दिला आहे, तोच शांततेचा मार्ग दाखवणारा आहे. त्यामध्ये अहिंसा आणि करुणा हे दोन फार महत्त्वाचे घटक आहेत.आयुष्याच्या प्रवासात काही करायचे राहून गेले का?तसे पाहिले तर मला बऱ्याचवेळा औदासिन्य मिळाले आहे. आयुष्याच्या प्रवासात मजेचे जे अभिप्रेत होते, ते साध्य करण्याच्या बाबत कित्येक गोष्टी अपूर्ण राहून गेल्या आहेत. त्यामुळे मी अत्यंत समाधानी आहे. तुम्ही आहात. अर्थात जगण्यात खूपच वाईट आहे. त्यापेक्षा आपण काहीतरी नवे घडवून घेऊ शकतो, असे वाटत राहते. आयुष्याच्या या टप्प्यावर मागे वळून पाहताना, सिंहावलोकन करताना काही गोष्टी अपुऱ्या राहिल्या, असे जरूर वाटते. एकच गोष्ट सांगतो, ती म्हणजे माझ्या आयुष्यात संगीताला आहे. माझ्या आवडीची गायनाची आणि बौद्धिक क्षमता माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होती. तिला पाहू असलेल्या ओघात, गायनाचे एक प्रचंड भांडार तिच्या ठिकाणी होते. असंख्य कथा आणि संगीताचे तिला मूळभूत ज्ञान होते; पण नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना तिच्या महाशक्तीच्या या गोष्टींचे दस्तावेजीकरण झाले नाही. आज मला त्या गोष्टींचा खूप पश्चात्ताप होतोय. एका समृद्ध इतिहासामध्ये नष्ट ही केली नाही. त्याची आठवण झाली की खूप मनस्ताप होतो आणि हे काही बोलले, त्यावरही मी कोणतेही आत्मसमर्थन देणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.