Virat Kohli and Aayush Patil : भिंतीवरील फोटो ते प्रत्यक्ष भेट; कऱ्हाडच्या आयुष पाटीलची कोहलीसोबत भेट

भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली याच्यासोबत कऱ्हाड येथील तरुण क्रिकेटप्रेमी आयुष पाटील याची झालेली भेट सध्या समाज माध्यमात चांगलीच गाजत आहे.
virat kohli with ayush patil

सकाळ वृत्तसेवा
शेणोली - भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली याच्यासोबत कऱ्हाड येथील तरुण क्रिकेटप्रेमी आयुष अनिल पाटील याची मुंबईत झालेली भेट सध्या समाज माध्यमात चांगलीच गाजत आहे. आयुष पाटील याचे विराटला भेटण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्यामुळे हा फुल्ल सर्कल क्षण म्हणून त्यांनी नोंदवला.

