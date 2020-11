कांदा आता चिरण्यापूर्वी डोळ्यात आणतोय पाणी

ओगलेवाडी ( सातारा) : अतिवृष्टीने व हंगाम लांबल्याने कांद्याचा दर 60 ते 80 रुपये झाला आहे. आत्तापर्यंतचा विक्रमी व उच्चांकी दर आहे. सामान्यांचे खाणे असलेला कांदा त्यांना दुर्मिळ व दुरापास्त झाला आहे. घरोघरी गृहिणींना कांदा रडवत आहे. कांदा वापरताना चिरण्यापूर्वीच त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले जात आहे. वर्षभर लागणारी कांदा, लसूण चटणी उन्हाळ्यात कोरोनामुळे तयार करणे अडचणीचे होते. दिवाळीपूर्वी चटणी तयार करण्याची लगबग सुरू असताना ऐनवेळी कांदा दर वाढल्याने चटणीच्या खर्चाचा आर्थिक मेळ घालणे जिकिरीचे झाले आहे. हॉटेलमध्ये कांदा मागू नये, असे फलक आता दिसत आहेत. कांद्याऐवजी सर्रास कोबीचा वापर होऊ लागलेला आहे. कांदा, भेंडीऐवजी कोबी भजी दिली जात आहेत. मिसळमधून कांदा गायब झालेला आहे. कांदा पोहे ऐवजी बटाटा पोहे मिळत आहेत. बाजारात कांदा महागल्याने कोबीचा खप वाढला आहे. कोबीचा एक किलोचा दर 60 ते 80 रुपये आहे. कांदा महागल्याने भेळ व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यांच्या खपावर परिणाम झाला आहे. कांदा दर वाढल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सामान्य ग्राहक दरवाढीने भरडला जात आहे. कांद्याचा वाढलेला भाव सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. पंधरवड्यापूर्वी कांदा भाव 15 ते 30 रुपये नंतर 50 ते 60 रुपये झाला. आता भाव दीडपटीने झाल्याने महागाईने गिऱ्हाईक हैराण झाले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

