सातारा

Eknath Shinde : जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा झंझावात, साताऱ्यातून प्रचाराचा शुभारंभ

Eknath Shinde election campaign 2026 : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला. झंझावाती दौऱ्यात त्यांनी उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीवर टीका करत विकास हाच शिवसेनेचा अजेंडा असल्याचे ठासून सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचा धुरळा खाली बसतो ना बसतो तोच १२ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंबर कसली असून त्यांचा शुभारंभ आज सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील तळदेव येथे घेतलेल्या प्रचार सभेद्वारे करण्यात आला आहे.

