गर्दी टाळण्यासाठी बॅंकेत पैसे काढण्यासह भरण्यासाठी "या' पद्धतीची सक्ती करा

कऱ्हाड (जि. साराता) : बॅंकेत पैसे काढण्यासह भरण्यासाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी त्या व्यवहारासाठी टोकण पद्धतीचा अवलंब सक्तीचा करावा, असा निर्णय पालिकेच्या प्रभाग समितीच्या सभेत घेण्यात आला. त्यासह बॅंकांनी नेटबॅंकिंग पद्धतीने काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. छोट्या हॉटेलसह भाजी मंडईतील विक्री आणि नाभिक समाजाच्या दुकानांसह पानटपऱ्याही बंद ठेवण्यात येतील, असे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांनी काल स्पष्ट केले. लहान हॉटेलचालकांना पार्सल सेवा देता येतील, मात्र शासनाच्या तशा सूचनाही नाहीत. ज्यांना पार्सल देण्याची व्यवस्था आहे, त्यांनाच ती सेवा देता येईल, अन्यथा त्यांना हॉटेल सुरू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. पालिका प्रभाग समितीची सभा काल येथे झाली. प्रांताधिकारी दिघे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे, पोलिस उपअधीक्षक सूरज गुरव, पोलिस निरिक्षक बी. आर. पाटील, मुख्याधिकारी यशवंत डांगे उपस्थित होते. या वेळी व्यापारी, हॉटेल व्यवसायिक, बॅंक अधिकारी, नाभिक समाज, भाजी मंडईतील व्यापारी यांच्यासह समाजातील विविध घटकांना बोलवण्यात आले होते. प्रांताधिकारी दिघे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. पोलिस उपअधीक्षक गुरव, पोलिस निरीक्षक पाटील यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करण्याबाबतची माहिती दिली. पालिका आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात आलेल्या खबरदारीविषयी मुख्याधिकारी डांगे यांनी माहिती दिली. बॅंकेत पैसे काढणे व भरण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे, ती टाळण्यासाठी बॅंकांनी नेट बॅंकिंगचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशी सूचना केली. बॅंकेत प्रत्यक्षात टोकण पद्धतीचा अवलंब करण्याचे यावेळी स्पष्ट केले. व्यवहार करण्यासाठी आलेल्यांना टोकण देऊन व्यवहार करण्याचे या वेळी बॅंकांनी मान्य केले. शहरातील भाजी मंडई बंद आहे, अजूनही काही विक्रेते येत असल्याने गर्दी होत आहे, त्यावर नियंत्रण आण्यासाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंडई परिसरात कोणीच येऊ नये, यासाठी बॅरागेटिंग करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हॉटेल व पानटपऱ्यांना परवानगी नाही नाभिक समाजाचे व्यवसाय सुरू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. लहान हॉटेलना व पानटपऱ्यांना परवानगी नाही, ज्या हॉटेलकडे पार्सल देण्याची सोय आहे, त्यांनी पार्सल द्यावे. मात्र, हॉटेल उघडण्यास कोणतीही परवानगी नाही, त्यामुळे लहान हॉटेल उघडता येणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

