fertilizer Rationing: खत वितरणासाठी रेशनिंग पद्धत! सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर होणार अंमलबजावणी; वारेमाप वापराला लगाम, नेमकं काय आहे नवे धोरण?

-उमेश बांबरे सातारा : खतांची उपलब्धता आणि वारेमाप वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी या खरीप हंगामासाठी खत रेशनिंग पद्धतीने वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याची प्रायोगिक तत्त्वावर सातारा जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना आवश्यक खते वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने आता जितकी जमीन, तितके खत हे नवे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून खत वितरणात पारदर्शकता येऊन प्रत्यक्ष पुरवठा व डिजिटल नोंदींमधील तफावत दूर होणार आहे..केंद्र सरकारने जितकी जमीन, तितके खत हे नवे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. केवळ जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आधारित खतवाटप होणार असल्यास बागायतदार आणि प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, यातून खत वितरणात पारदर्शकता येणार असून, साठेबाजांवरही वचक बसणार आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या शेतकऱ्यांना खतासाठी दुकानदारांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. .शेतकरी संघटनांचा आक्षेपया धोरणामुळे जिल्ह्यातील ऊस, आले आणि स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. शेतकरी संघटनांच्या मते, प्रत्येक पिकाची खताची गरज वेगवेगळी असते. जमिनीचा पोत आणि पिकाची गरज विचारात न घेता केवळ क्षेत्रफळावर आधारित खत देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खरेदी स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे..खतांसाठी बंधन घातल्यामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता डोंगरी आणि बागायती पट्ट्यातील खतांची गरज भिन्न आहे. अशा परिस्थितीत हे एकरी सूत्र जिल्ह्यासाठी किती फायदेशीर ठरेल, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..वितरणात येणार पारदर्शकताकृषी विभागाने या प्रणालीचे समर्थन केले आहे. यामुळे खत वितरणात पारदर्शकता येईल आणि प्रत्यक्ष पुरवठा व डिजिटल नोंदींमधील तफावत दूर होईल. खतांची साठेबाजी करणाऱ्यांवर यामुळे वचक बसणार असून, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..साठेबाजांवर कारवाईसध्या कृषी विभागाला शासनाकडून सर्व खतांच्या वितरकांकडील साठ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. यामध्ये ज्यांच्याकडे २० टनापेक्षा जास्त साठा असेल तर तो इतर ठिकाणी देता येणार आहे. खत वितरकांच्या साठ्यांची तपासणी केली जात असून, साठेबाजी किंवा जादा दराने विक्री होत असल्यास संबंधिताचा परवाना निलंबित केला जात आहे. आतापर्यंत कृषी विभागाने ३५ टक्के कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी केली आहे, अशी माहिती प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अजय शेंडे यांनी दिली..खतांच्या स्टॉकची तपासणीजिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत खत वितरणावर पर्याय म्हणून रेशनिंग पद्धतीने खते वितरित करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्यात रेशनिंगच्या माध्यमातून खते देण्याबाबत शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याची अंमलबजावणी या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला केली जाणार आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना आवश्यक खते वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. मोठ्या विक्रेत्यांकडे येणाऱ्या खतांच्या स्टॉकची तपासणीही कृषी अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. .असे असेल नवे धोरणशासनाच्या नवीन नियमानुसार आता पॉस मशिन, आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख आणि जमीन नोंदणी प्रणाली एकत्र करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या क्षेत्राच्या (हेक्टर) मर्यादेतच युरिया उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी फार्मर आयडीचा उपयोग होणार आहे, तसेच खतांचा काळाबाजार रोखणे आणि औद्योगिक वापरासाठी होणारा खतांचा गैरवापर थांबवणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.