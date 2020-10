दहावीच्या परीक्षेत "चारचॉंद' लावलेल्या मलिकाला आर्थिक मदत

खटाव (जि. सातारा) : येथील एका गरीब भाजीविक्रेत्याच्या मुलीने दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केल्याबाबत दैनिक "सकाळ'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेत एका सहृदयी, दानशूर व्यावसायिकाने त्या मुलीला आर्थिक मदत करून समाजासमोर आदर्श निर्माण केला. येथील मलिका आरिफ काझी हिने इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत प्रामाणिक मेहनतीने 95.40 टक्के गुण मिळवले. घरची अत्यंत हलाखीची आर्थिक परिस्थिती मलिकाच्या यशाआड आली नाही. एकट्या वडिलांच्या भाजीपालाविक्रीच्या व्यवसायावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मलिकाने मिळवलेल्या यशाला "सकाळ'ने "भाजीविक्रेत्याच्या कन्येने लावले चारचॉंद' या मथळ्याखाली प्रसिध्दी दिली होती. या वृत्ताची खटावचे मुंबईस्थित उद्योजक संजय घाडगे यांनी दखल घेत गावी परतल्यावर लगेचच मलिका व तिच्या वडिलांना बोलावून मलिकाच्या हाती दहा हजार रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. कोरोनाच्या बिकटप्रसंगी अनपेक्षित मिळालेल्या मदतीने मलिका, तिच्या वडिलांना गहिवरून आले. श्री. काझी यांनी श्री. घाडगे व "सकाळ'चे आभार मानले. मलिकासारख्या होतकरू मुलींना मदत करताना दान सत्पात्री गेल्याचे समाधान मिळत आहे. "सकाळ'मुळे या होतकरू मुलीपर्यंत मी पोचू शकलो. त्याबद्दल "सकाळ'चे आभार, असे मनोगत श्री. घाडगे यांनी व्यक्त केले. लॉकडाउनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे भाजीपालाविक्रीवर अवलंबून होता. त्यामुळे माझ्या निकालाचा आनंद जास्त काळ टिकू शकला नव्हता. मला माझ्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीची भ्रांत होती. तथापि, "सकाळ'मुळे संजूकाका माझ्या मदतीला अगदी ऐनवेळी धावून आल्याने "सकाळ'चे मी शतशः आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया मलिका हिने व्यक्त केली. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Financial Assistance To Malika Who Passed The 10 Th Standard Examination