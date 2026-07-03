- सचिन शिंदेकऱ्हाड - सरकार काही देणार नाही आणि त्याची देण्याची मानसिकताही दिसत नाही. कोयनेचे भूमिपुत्र असूनही स्वतःच्याच मातीत गुलामासारखं जिणं जगतोय. पत्र्याच्या शेडमध्ये जगणं मुश्कील झालंय; पण आमचं मरण पाहायला कोणी फिरकलाही नाही... डोळ्यांत साचलेलं पाणी आणि सुकलेल्या ओठांनी मिरगावच्या भूस्खलनग्रस्तांनी आपल्या व्यथा मांडल्या आणि पाच वर्षांनंतरही सरकारी व्यवस्थेच्या संवेदना किती बोथट झाल्या आहेत, त्याची विदारक स्थितीही व्यक्त झाली..पाटण तालुक्यात २१ जुलै २०२१ मध्ये भूस्खलन झाले. त्यात कोयना विभागातील ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी, तर मोरणा विभागातील खालचे आंबेघर, वरचे आंबेघर, काहीर, शिकवाडी, जितकरवाडी (जिंती) गावे जमीनदोस्त झाली. ३१ जणांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यावेळी अगदी नेते मंडळींच्या घाई- गडबडीत पुनर्वसनाचा डांगोरा पिटत भूमिपूजनेही झाली; पण आज पाच वर्षांचा मोठा कालावधी लोटूनही त्या गावांना गाव म्हणून दर्जा देण्यात सरकारला अपयश आले आहे..मोरणा विभागात पुनर्वसनाची स्थिती बरी असली, तरी काही मोजक्याचांचे पजेशन देता येईल, अशी स्थिती आहे. २०५ घरे तयार असल्याचा दावा करताना त्यापेक्षाही दुप्पट लोकांना अद्यापही संघर्ष करावा लागतो आहे, त्याचा सोयीस्कर विसर व्यवस्थेला पडला आहे. पुनर्वसनाच्या संथ गतीने भूस्खलनग्रस्तांना संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणले आहे.त्यांचे कंठीत जगणे अन् न्यायासाठी संघर्ष पाच वर्षांनंतरही संपलेला नाही. केवळ वल्गना करणाऱ्या सरकारचा एकही प्रतिनिधी तिकडे फिरकलेला नाही. कोयना भागात सरकल्यानंतर पुनर्वसनाचा बाऊ लक्षात येतो. त्यांना हक्काचा निवारा अद्याप देता आला नसल्याने ते आजही बेघरच आहेत, ते वास्तव स्वीकारावेच लागते..महत्त्वाचेकोयना धरणात जमिनी गेल्याने मिरगाव १९५८ मध्ये विस्थापितपहिला फटका धरणाचा बसला, त्यानंतर १९६७ व १९९३ च्या भूकंपाचा दणकाभूस्खलनाने गावावर काळरात्रच ओढवल्याने १४७ पैकी ५२ कुटुंबे बाधितअनेकांच्या डोळ्यादेखत १६ हून अधिक जीव गेलेघरे, शेती मातीखाली गाडलीतीन मंदिरे, जळकेवाडी, पोलिस ठाण्यासमोर आणि कोयनानगर गावात निवारा शेड .पुनर्वसनालाही धोकामोरणा विभागात स्थिती बरी आहे. मात्र, त्या तुलनेत कोयना विभागात कोरडीच स्थिती आहे. कोयनेच्या हुंबरळीचे पूर्ण पुनर्सवन होणार आहे. मात्र, त्यासाठीची वेगळे नियोजन करण्यात आले आहे. मोरणा व कोयनेच्या ५३१ कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी २०५ घरांचे काम पूर्ण आहे. त्यात ९० टक्के घरे मोरणा विभागातील आहेत. कोयनेच्या टप्प्यात एकही घर तयार नाही. हुंबरळीचे पुनर्वसन होणार आहे. ते कागदावरच आहे. मिरगावचे जर्मन टेकडीवर होणार आहे. तेथे पाच एकर जागा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात १४७ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला १० ते १२ एकरांची जागा लागणार आहे. जर्मन टेकडी परिसरात होणाऱ्या पुनर्वसनाला भूस्खलनाचा धोका जास्त आहे. सध्या ज्या टेकडीवर त्यांच्या घरांचा सांगाडा उभा राहतो आहे, त्या सांगाड्याचा पुढचा भागच कधीही कोसळेल? अशी स्थिती आहे. त्यामुळे तेथे होणाऱ्या पुनर्वसनालाच भूस्खलनाचा धोका आहे..पाच वर्षांनंतरही पुनर्वसन तात्पुरतेचपूनम साळुंखे (विद्यार्थिनी) : पाच वर्षांपूर्वी मिरगावला भूस्खलन झाले. त्यानंतर आमचे तात्पुरते पुनर्वसन या पत्र्याच्या चाळीत झाले. त्यानंतर आमच्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. पाच वर्षांत सरकारचा कोणीही प्रतिनिधी आम्हाला विचारायला आला नाही. चाळीत २० महिला आहेत. त्यांचे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. अंघोळीपासून रोजच्या दैनंदिन गोष्टीला आम्हाला कठीण स्थितीतून जावे लागते. पत्र्याच्या चाळीत सुविधांची वानवा आहे. पत्रा तुटलेला आहे. त्यातून साप येतात. पत्र्याला करंटही लागतो. त्याची तक्रार केली, तरी कोणी लक्ष देत नाही. अभ्यास करायचा म्हटलं, तरी येथील जागा अपुरी पडते आहे. त्यामुळे शासनाने आता आमचा अंत बघण्यापूर्वीच आमचे कायमचे चांगल्या जागेत पुनर्वसन करून द्यावे..भूलथापांवर बोळवणहौसाबाई साळुंखे (गृहिणी) : सुविधा देतो आणि एक वर्षात घरे देतो, असे सांगून आम्हाला गाव सोडायला लावले. आता पाच वर्षे झाली, तरी आमच्याकडे कोणी बघेना. केवळ भूलथापा देऊन आमची बोळवण केली जात आहे. घरात बायका आहेत, पोरी आहेत. माणसं, लहान मुले आहेत. कुटुंब मोठी आणि सोय केलेली घरे दहा बाय दहाची आहेत. आम्ही कसे जगायचे ते आता सरकारनेच सांगावे. वर्षात घरे देतो म्हणून सांगणाऱ्यांना पाच वर्षे झाली, तरी आमची आठवण येत नाही, यापेक्षा दुर्दैव काय आहे. फुटलेल्या ड्रेनेजच्या रोजच्या वासाने आम्ही आजारी पडलो आहोत. त्याची भरपाई कोण देणार? जरी ती दिली, तरी आरोग्याची हानी कशी भरून देणार ते सरकारने सांगावे..आशा सोडली; पण हिम्मत कायमलक्ष्मण शेलार : शेती करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, ती शेतीही भूस्खलनात गाढली गेली. त्यामुळे जनावरे पाळून दिवस काढतो. सरकार आमच काय भी भलं करणार नाही. कलेक्टरपासून, पालकमंत्र्यापर्यंत आम्ही भांडलो; पण आमचे कोणी ऐकत नाही. त्यामुळे आम्हाला आमच्याचा गावात परत जाण्याची परवानगी द्या. आम्ही आणि मरण आमचं आम्ही बघून घेऊ. यात आता सरकारने येऊ नये. पाच वर्षांत एक घर बांधता आलं नाही, घर बांधण्यासाठी जी जागा दाखवली. त्याला संरक्षण भिंत बांधायची आहे. ती काही वर्षे झाले अजून होतेय ती लोक घर काय बांधणार? त्यामुळे आम्ही आता आशा, अपेक्षा सोडली आहे. आमची हिम्मत अजून जिवंत आहे..पत्र्याचे शेड हाच निवाराचंद्रभागा शेलार (ज्येष्ठ महिला) : आमचे पुनर्वसन पत्र्याच्या शेडमध्ये केले आहे. आमचे घर नऊ खणांचे आहे. ते साेडून आम्ही कसे जाणार म्हणून आम्ही परत धोका पत्करून गावाकडे राहिलो आहोत. पाच वर्षे सरकारची वाट पाहिली. मात्र केवळ १० बाय १० च्या पत्र्याच्या शेडचा निवारा सोडला, तर बाकी काहीच त्यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे जनावरे सांभाळण्यासाठी आम्ही गावकडे आलो आहोत. कुटुंब मोठे आहे. त्यामुळे मुलगा सूनबाई व नातू तिकडे तर आम्ही इकडे अशी सरकारने आमची अवस्था केली आहे. त्याला आता कोण जबाबदार याचा विचार सरकारनेच करावा..कुटुंबाच्या प्रमाणात पुनर्वसन हवेशंकर साळुंखे : कुटुंब मोठी, घरांचा आकारही मोठा आणि पुनर्वसन झालेल्या पत्र्याच्या शेडमधील घरे लहान, अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे होणारे पुनर्वसनही त्या सारखेच होणे अपेक्षित आहे. आमचे पाहुणे आले तर राहणार कोठे याचाही विचार व्हावा, आमची घरे सहा ते नऊ खणांची आहेत. देताना सरकार केवळ दहा बाय दहाच्या खोल्यात पुर्नवसन करणार असेल तर ते आम्ही कसे मान्य करू. कुटुंबाची संख्या जास्त असल्याने त्या प्रमाणातही पुनर्वसन होण्याची गरज आहे..१५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणधोंडिराम बाकडे : मिरगावच्या भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन पाच वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे आम्ही बाधित १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणास बसण्याच्या मानसिकतेत आहोत, तसे निवेदन पालकमंत्री, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना दिले आहे. बाधितांनी शासनाकडे मूळ गावी परत जाण्यास परवानगी द्यावी, कोयनानगर येथे तात्पुरता निवारा दिलेल्या ठिकाणी कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे आणि जर्मन टेकडी जमीन हस्तांतरणातील अडचणी दूर करून पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा..न फसवता समान न्याय द्याचंद्रकांत साळुंखे : भूस्खलनच्या त्या रात्रीचा थरार आजही आमच्या कानात आहे. त्यामुळे पुनर्वसन होताना त्या सगळ्याचा विचार होण्याची गरज आहे. लोकांना फसवू नका, सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे. ज्याचे जास्त नुकसान झाले, त्यांना फायदा जास्त झाला पाहिजे, ही सगळ्यांची भूमिका आहे..शेडमुळे आजारपणपांडुरंग साळुंखे : निवारा शेड पत्र्याचा असल्याने त्याचा मोठा त्रास होतो. थंडी, पाऊस आणि उन्हाळा तिन्ही ऋतूत त्या त्यावेळचा त्रास सहन करावा लागतो. आम्हा ज्येष्ठ नागरीकांना त्याचा मोठा त्रास होतो आहे. अनेक जण आजारी पडले आहेत. त्यामुळे त्या निवारा शेडमध्ये राहण्याची इच्छा राहिलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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