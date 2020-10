झेडपी, पंचायत समित्यांमधील 487 अधिकारी, कर्मचारी कोरोनामुक्त!

सातारा : जिल्हा परिषदेसह ११ पंचायत समित्यांमधील ४८७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोरोनावर मात केली आहे. सुमारे १५१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सध्या विविध ठिकाणी उपचार सुरू असून आतापर्यंत १० जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. जिल्हा परिषद व ११ पंचायत समित्यांमधील सुमारे ६४८ जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. यामध्ये कराड पंचायत समितीमधील ११० जणांपैकी ९० जण बरे झाले असून २० जणांवर उपचार सुरू आहे. कोरेगावमधील ९८ पैकी ७५ जण बरे झाले असून २२ जण रूग्णालयात आहेत. खटावमध्ये ५२ बाधितांपैकी ३३ जण कोरोनामुक्त झाले असून १७ जणांवर उपचार सुरू आहेत. तर दोघांचा मृत्यू झाला आहे. खंडाळ्यात २५ कोरोनाग्रस्तांपैकी २५ जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे, तर चौघांवर उपचार सुरू आहेत. काेराेनाच्या उपचारानंतर सातारा जिल्ह्यातील 338 नागरिक घरी परतले जावलीतील २४ बाधितांपैकी १८ जण घरी परतले असून ५ जणांवर उपचार सुरू आहेत. तर एकाचा मृत्यू झाला आहे. पाटण पंचायत समितीमध्ये ७३ पैकी ५८ जण बरे झाले असून १२ जणावर उपचार सुरू आहेत. तर ३ जणांचा मृत्यू झाला. फलटणमध्ये ३२ बाधितांमधील २६ जण घरी गेले असून ५ जणांवर उपचार सुरू आहेत. महाबळेश्वरमध्ये ३३ बाधितांपैकी ३१ जण बरे झाले आहेत. माणमधील २५ पैकी १४ जण बरे झाले आहे. वाईत ४८ जण बाधित झाले होते. त्यातील २९ जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. साताऱ्यात १२४ पॉझिटिव्ह आले होते. त्यातील ८८ जण कोरोनामुक्त झाले असून ३४ जणांवर उपचार सुरू आहेत. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Four Hundred Eighty Seven Zilla Parishad Works Recovered From Covid-19 Satara News