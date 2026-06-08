सातारा

Police Success Story: शेतकरी कुटुंबातील युवकांचे यश; किवळच्या युवकांनी कष्टाच्या जाेरावर मिळवली पोलिस सेवा, ग्रामीण भागातील प्रेरणादायी यशाेगाथा..

Rural youth clearing competitive police exams through dedication and discipline: शेतकरी कुटुंबातील किवळच्या चार युवकांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मुंबई, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलात मिळवले यश; गावात आनंदाचा जल्लोष व सर्वत्र कौतुक
Hard Work Pays Off as Kival Youth Clear Police Recruitment Exams

Hard Work Pays Off as Kival Youth Clear Police Recruitment Exams

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मसूर: किवळ (ता. कऱ्हाड) येथील चार होतकरू युवकांनी पोलिस दलांमध्ये निवड झाली आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय यशामुळे सर्व स्तरांतून त्यांचे कौतुक होत आहे. राज्यभरातील हजारो उमेदवारांमधून कठोर स्पर्धा पार करत अक्षय विजय साळुंखे व आदित्य संजय साळुंखे यांची मुंबई शहर पोलिस दलात निवड झाली आहे,

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