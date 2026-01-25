Sahyadri Tiger: ताडोबातील बाजी वाघाची सह्याद्रीतील डोंगर दऱ्यात डरकाळी!; सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात भैरवगड, पाली, मालदेवपर्यंत वावर..

कऱ्हाड: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात कोयनेच्या जंगलात ताडोबातून पुर्नस्थापीत केलेल्या बाजी वाघाने डरकाळी फोडली. त्याने हद्द बाजीने भैरवगड ते पाली, मालदेव पर्यंत निश्चित केली आहे. त्यावर व्याघ्र गणनेच्या पहिल्या टप्प्यातही निश्चीती मिळाली आहे. त्यांनी त्या परिसरात शिकारही केली आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .\rसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन वर्षांपासून तीन वाघ एसटीआर टी-एक, दोन व तीन या वाघांचा वावर आहे. त्यांनी हद्दी निश्चित केल्या आहेत. टी-एक व दोन सेनापती व सुभेदार प्रामुख्याने चांदोली भागात फिरत आहेत. कोयना भागात बाजीने हद्दी निश्चित केल्या आहेत. बाजीने भैरवगड ते पाली, मालदेव पर्यंत हद्द निश्चित केली आहे. कोयना क्षेत्रात फिरत आहे. शिकारही करत आहे. कोयनेतील काही कॅमेऱ्यात बाजीची छायाचित्रे व व्हिडिओ नुकतेच आले आहे. .त्याचा पायाचा पंजा साधारण १६ सेंटीमीटर गुणिले १६ सेंटीमीटर आहे. पूर्ण वाढलेला जवळपास तीन ते साडेतीन वर्षाचा वाघ आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी फेज एकचे अखिल भारतीय व्याघ्र गणना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात केली. त्याची गणना १२ ते १७ जानेवारी काळात जाली. त्याची फेज एकचे सर्वेक्षणात भारतातून वेगवेगळ्या राज्यातून जवळपास ७५ स्वंयसेवक सर्वेक्षणसाठी आले होते. .केरळ, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व राज्यातील विविध जिल्ह्यातून स्वयंसेवक आले होते. सर्वेक्षण दरम्यान विविध ठिकाणी कॅमेरा मधील विविध प्राण्यांची हालचालींची नोंद घेण्यात आली. सह्याद्री मध्ये नुकतेच ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघीण यांना सह्याद्री मध्ये सोडण्यात आले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.भविष्यात मादी वाघ आल्यामुळे सह्याद्री मध्ये वंश वृध्दी होऊन सह्याद्री मधील वन पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल व त्यामुळे नवनवीन वन पर्यटन रोजगाराच्या संधी उघडतील. विशेष म्हणजे अखिल भारतीय व्याघ्र गणना फेज एक वेळेस आलेल्या काही स्वयंसेवक यांना कोयना भागात पाली व जुगंटी परिसरात मोठ्या मोठ्या ने बाजी वाघाच्या डरकाळ्या ऐकण्यास मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.