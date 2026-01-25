सातारा

Sahyadri Tiger: ताडोबातील बाजी वाघाची सह्याद्रीतील डोंगर दऱ्यात डरकाळी!; सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात भैरवगड, पाली, मालदेवपर्यंत वावर..

Tiger corridor Expansion in Maharashtra forests: सह्याद्रीत बाजी वाघाची डरकाळी; व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या हद्दीची निश्चीती
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
कऱ्हाड: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात कोयनेच्या जंगलात ताडोबातून पुर्नस्थापीत केलेल्या बाजी वाघाने डरकाळी फोडली. त्याने हद्द बाजीने भैरवगड ते पाली, मालदेव पर्यंत निश्चित केली आहे. त्यावर व्याघ्र गणनेच्या पहिल्या टप्प्यातही निश्चीती मिळाली आहे. त्यांनी त्या परिसरात शिकारही केली आहे.

