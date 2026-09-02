Wai Firestorm : वाईत बाप्पाच्या मूर्तींची हानी; भीषण आगीत ‘वैभव आर्टस्’ उद्योगाचे लाखो रुपयांचे नुकसान

व्याहळी - ज्या हातांनी महिनाभरापासून बाप्पाच्या मूर्तींना आकार दिला, ज्या डोळ्यांनी उत्सवाचे स्वप्न पाहिले, त्या डोळ्यांसमोर काही तासांत सर्वकाही जळून खाक झाले. गणेशोत्सवाचा आनंद घराघरांत पोहोचवणाऱ्या वाई औद्योगिक वसाहतीतील वैभव आर्ट हस्तकला महिला उद्योगाला (बावळेकर गौरी-गणपती मूर्ती कारखाना) काल रात्री लागलेल्या भीषण आगीने पुरते उद्ध्वस्त केले आहे..काल रात्री दहा ते साडेअकराच्या सुमारास कारखान्यातून अचानक आगीच्या रौद्र ज्वाळा निर्माण झाल्या. कारखान्यात तयार असलेल्या हजारो गणेशमूर्ती आणि गौरीच्या मूर्तींवर अंतिम रंगाचा हात फिरवण्याचे काम सुरू होते; परंतु, कारखान्यातील थिनर, पेंट आणि ज्वलनशील रसायनांमुळे आगीने काही मिनिटांतच अजस्र रूप धारण केले..देश-परदेशातील भाविकांच्या घरी विराजमान होण्यासाठी सज्ज असलेल्या बाप्पांच्या मूर्ती आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; परंतु लाखो रुपयांच्या साहित्यासह बावळेकर कुटुंबाची वर्षाची अतोनात मेहनत आणि निष्ठा क्षणात जळून खाक झाली..प्रशासकीय अनास्था की दुर्दैव?आगीच्या लोटांनी औद्योगिक वसाहतीतील सुरक्षेचे भीषण वास्तव समोर आणले आहे. वाई एमआयडीसीमध्ये शेकडो उद्योग कार्यरत असतानाही इथे स्वतःची स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..अग्निशामक दलाची पाच तासांची झुंजघटनास्थळाचे विषण्ण करणारे दृश्य पाहून वाईसह पाचगणी, महाबळेश्वर, भुईंज, सातारा, फलटण, किसन वीर साखर कारखाना आणि गरवारे वॉलपेपर्सच्या अग्निशमन यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रसायनांमुळे पेट घेणाऱ्या आगीवर नियंत्रण मिळवणे धोक्याचे होते. अखेर पाच तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर पहाटेच्या सुमारास आगीवर ताबा मिळवण्यात यश आले. या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलिस प्रशासन, महावितरणचे कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मदतकार्यात सहभाग घेतला. आगीचे प्राथमिक कारण शॉर्टसर्किट असल्याचे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.