Police Recruitment Success : जिद्द असेल तर आकाशही ठेंगणं! सोलापूरच्या ग्रामीण भागातील लेक बनली पोलिस; गरिबीतल्या संघर्षाची ही गोष्ट वाचून डोळे पाणावतील

कोरेगाव : सोलापूर जिल्ह्यातील छोट्याशा गावखेड्यातील अत्यंत गरीब कुटुंबातील १६ ते १७ वर्षे वयाची एक युवती दोघा दात्यांची आर्थिक मदत, पाठबळ व जिद्दीच्या जोरावर नुकतीच पोलिस दलात भरती (Inspirational Police Story) झाली. मोरोची (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथील गौरी किसन खिलारे असे त्या युवतीचे नाव आहे, तिला एक मोठी बहीण व भाऊ आहे. .गौरीसह तिघांनी गावातील जिल्हा परिषद शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतले. गौरीने जवळच्या गावात दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. घरच्या गरिबीमुळे पुढील शिक्षण थांबणार होते. मात्र, गौरीची जिद्द व कष्ट करण्याची तयारी पाहून गावातील डॉ. विनय जमदाडे यांनी गौरीला येथील डी. पी. भोसले कॉलेजचे क्रीडा व राष्ट्रीय छात्र सेना विभागाचे प्रमुख कॅप्टन प्रा. बाळकृष्ण भोसले यांची भेट घालून तिची परिस्थिती सांगितली..प्रा. भोसले यांनी तिला ११ वी कला शाखेत प्रवेश देऊन शिक्षण व संपूर्ण होस्टेल खर्चाची जबाबदारी स्वीकारण्याची ग्वाही दिली. शिक्षण घेत गौरीने रनिंग, रिले क्रीडा प्रकारात सराव सुरू ठेवला. १२ वी झाल्यानंतर प्रा. भोसले यांनी आपले मित्र व येथील उद्योजक अनंत नारायणराव केंजळे यांना गौरीची परिस्थिती सांगून तिच्या खर्चाची जबाबदारी उचलण्याची विनंती केली होती. त्यांनीही तिची जबाबदारी उचलली. त्यामुळे गौरीने शिक्षणासह क्रीडा विभागात लक्ष केंद्रित केले..तद्वतच राष्ट्रीय छात्र सेनेत प्रवेश घेतला. तिने सर्वोत्कृष्ट 'सी' प्रमाणपत्र मिळवत दिल्लीतील स्थल सेना कॅम्पमध्ये सहभागी होत रौप्यपदकही पटकावले. दुसऱ्या बाजूने पाच किलोमीटर रनिंग, ४-४०० व ४ गुणिले १०० रिलमध्ये शिवाजी विद्यापीठ स्तरापर्यंत मजल मारताना तीन रौप्यपदके प्राप्त केली..गौरीने भूगोल विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले. तिने कुटुंबाला प्राधान्य देत पोलिसात भरती होण्याचा निर्णय घेतला. साताऱ्यातील भरतीत उभे राहून भरतीचा प्रयत्न केला. मात्र, एका गुणाने यश हुकले. निराश न होता यंदा नुकत्याच झालेल्या पुणे ग्रामीण पोलिस भरतीत प्रयत्न केला आणि अखेर त्यात यश मिळाले..बक्षिसातून अर्थार्जनगौरीला शालेय जीवनापासून धावण्याची प्रचंड आवड होती. त्यातून ती लहान मोठ्या मॅरेथॉन स्पर्धांत सहभागी होऊन बक्षिसे पटकावत असे. त्यातून तिच्या कुटुंबाला अर्थार्जन होत असे. इयत्ता दहावीत असताना तिने पुणे एक मॅरेथॉन स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले असता तिला फोर व्हीलर कार बक्षीस मिळाली होती. मात्र, तिच्या कुटुंबीयांनी ही कार विकून त्यातून आलेल्या पैशातून थोडी जमीन खरेदी केली होती, अशी आठवणही गौरीने 'सकाळ'शी बोलताना सांगितली..समाजात अजून संवेदना शिल्लक असल्याची प्रचिती डॉ. बाळकृष्ण भोसले व अनंत केंजळे यांनी केलेल्या मदतीमुळे आली. त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे आज शिक्षण पूर्ण करून स्वतःच्या पायावर उभी राहताना कुटुंबाचा आधार ठरू शकले आहे. आता भविष्य काळात आई -वडील, डॉ. भोसले, केंजळे यांचे नाव उज्ज्वल करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.- गौरी खिलारे.