Good News : ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा होणार ऑनलाइन, शासनाकडून परवानगी

सातारा : कोरोनाचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ग्रामसभा (Gram Meeting) स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील विकासावर विपरित परिणाम होत कोणताही निर्णय घेण्यात अडथळा निर्माण होत होता. त्यामुळे सध्या सर्वच सभा ऑनलाइन होत असल्याने आता ग्रामपंचायतींच्या (Gram Panchayat) ग्रामसभाही ऑनलाइन (Online Meeting) घेण्यास शासनाने परवानगी दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिली. (Gram Panchayat Gram Meeting Will Be Online At Satara)

कोरोनाच्या विळख्यात ग्रामसभाही अडकल्याने अनेक निर्णय रखडले होते. प्रत्येक तीन महिन्यांतून एक ग्रामसभा, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिनी या दिवशी ग्रामसभा बंधनकारक असतात. ग्रामसभांना विशेष अधिकार असल्याने गावच्या विकासाच्या दृष्टीने या सभा होणे गरजेचे आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने ग्रामसभा घेण्यात अडचणी येत होत्या. सन 2021-22 चा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर होणे गरजेचे असल्याने विशेष बाब म्हणून शासनाने ऑनलाइन ग्रामसभांना मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, सद्यःस्थितीत सर्वच कार्यालयांमध्ये बैठका ऑनलाइन घेण्यात येत आहेत. याच धर्तीवर ग्रामपंचायतीची गणसंख्या पूर्ण झाल्यानंतर वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतींनी ऑनलाइन ग्रामसभेची आवश्‍यक ती तयारी करून कार्यवाही करावी. ग्रामसभा घेण्याबाबत कचुराई केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा श्री. गौडा यांनी दिला आहे.

