मास्क न वापरणाऱ्यांवर ग्रामपंचायतीची मोठी कारवाई; 23 लाखाचा दंड वसूल

सातारा : जिल्ह्यातील ८१५ ग्रामपंचायतींनी मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या ग्रामपंचायतींनी मास्कमधून सुमारे २३ लाख ७३ हजार ५११ हजार रूपयांचा दंड वसूल केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीमार्फत मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. त्यानुसार जावली तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींनी मास्कसह सार्वजनिक जागेत थुंकणे, दुकानात जादा गर्दी यामधून सुमारे ९५ हजार ४४० रुपयांचा दंड वसूल केला. कराड तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींकडून ३ लाख ३ हजार ८२० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. खंडाळा तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायतींकडून १ लाख ८ हजार २०४ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. खटाव तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींनी १ लाख ८९ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. पोस्ट कर्मचाऱ्यांच्या उर्मट वर्तनाने नागरिक वैतागले! कोरेगाव तालुक्यातील १०३ ग्रामपंचायतींनी ४ लाख ९५ हजार ८३० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील ९ ग्रामपंचायतींकडून ३७ हजार २०९ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. माण तालुक्यातील १०७ ग्रामपंचायतींनी २ लाख २१ हजार ७५४ रुपयांचा दंड वसूल केला. पाटण तालुक्यातील ११२ ग्रामपंचायतींनी २ लाख ११ हजार ४१९ रुपयांचा दंड वसूल केला. फलटण तालुक्यातील ७० ग्रामपंचायतींनी १ लाख ९३ हजार १६ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सातारा तालुक्यातील १४३ ग्रामपंचायतींनी ३ लाख ६९ हजार ४७२ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. वाई तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतींनी १ लाख ४७ हजार ८५६ रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी दिली.

