सातारा

Rare Wildlife Sighting : माणच्या पक्षीप्रेमींसाठी पर्वणी! हिवाळ्यात हुलकावणी अन् थेट पावसाळ्यात हजेरी! साताऱ्याच्या राजेवाडी धरणावर 'ग्रेटर फ्लेमिंगो'चे दुर्मिळ दर्शन

Rare Greater Flamingo Sighting at Rajewadi Dam : साताऱ्यातील राजेवाडी धरणावर पावसाळ्यात पाच प्रौढ ग्रेटर फ्लेमिंगो दिसल्याची दुर्मिळ नोंद झाली. बदलती जलस्थिती, अन्नाची उपलब्धता आणि हवामानामुळे त्यांच्या स्थलांतरावर परिणाम होत असल्याची शक्यता व्यक्त झाली.
Greater Flamingo sighting

Greater Flamingo sighting

esakal

फिरोज तांबोळी
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गोंदवले (जि. सातारा) : सातारा जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील पाणथळ परिसरात हिवाळ्यात आढळणाऱ्या ‘ग्रेटर फ्लेमिंगो’नी यंदा आपल्या नेहमीच्या अधिवासाला पाठ दाखवत पावसाळ्यात हजेरी लावली (Greater Flamingo at Rajewadi Dam,) आहे. याबाबत पक्षी अभ्यासक डॉ. प्रवीण चव्हाण यांनी नुकतीच ‘ई-बर्ड’ जागतिक पक्षी नोंद प्रणालीवर राजेवाडी धरणावरील पाच प्रौढ फ्लेमिंगोची नोंद केली. ऑगस्ट महिन्यात झालेले हे दुर्मिळ दर्शन पक्ष्यांच्या बदलत्या अधिवासाकडे लक्ष वेधणारे ठरले आहे.

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