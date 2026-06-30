सातारा - जिल्ह्यात अनेक भागांत स्मार्ट वीजमीटरच्या विरोधात नागरिक, शेतकरी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहेत. वीज वितरण कंपन्यांकडून विनापरवानगी जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असताना याबाबत आता लोकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराचे अचूक मोजमाप, रिअल-टाइम माहिती आणि बिलिंगमधील पारदर्शकता वाढेल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी बिल वाढ आणि खासगीकरणामुळे अनेक ग्राहकांनी या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..आंदोलनकर्त्यांची सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ झाल्याचा अनुभव अनेक ग्राहकांना येत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत अधिक बिल येत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. काही ठिकाणी मीटरची अचूकता तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रीपेड पद्धतीबाबतही नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. स्मार्ट मीटरमध्ये अनेक ठिकाणी ‘रिचार्ज करा आणि वीज वापरा’ अशी व्यवस्था असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना अचानक वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नियमित मासिक बिलाच्या सवयीमुळे प्रीपेड प्रणाली सामान्य ग्राहकांसाठी गैरसोयीची ठरणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे..ग्राहकांच्या मनातील प्रश्नमीटर रिचार्ज न झाल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास वीजपुरवठा तत्काळ बंद होऊ शकतो, अशी चिंता ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट किंवा नेटवर्कच्या अडचणी असल्याने मीटरचे कामकाज सुरळीत राहील का? याशिवाय स्मार्ट मीटर खरेदी आणि बसविण्यासाठी होणारा मोठा खर्च अखेरीस ग्राहकांवरच टाकला जाईल, अशी भीतीही अनेक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. काही ठिकाणी खासगी कंपन्यांच्या सहभागामुळे वीजक्षेत्राचे खासगीकरण होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.दरम्यान, स्मार्ट मीटर बसविण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि भविष्यात सर्व मीटर बदलण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आज हरकत नोंदवली तरी ती कायमस्वरूपी मंजूर होईल, याची हमी नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे..मानवतेच्या भावनेतून संवादाची गरजवीज वितरण कंपन्या आणि सरकारने ग्राहक तसेच आंदोलकांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजचोरी रोखण्यास मदत होईल, बिलिंग अधिक अचूक होईल आणि ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरावर अधिक नियंत्रण मिळेल, असा दावा केला आहे. मात्र, नागरिकांच्या शंका आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृती व पारदर्शक संवादाची गरज असताना त्याबाबत मात्र महावितरणकडून स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे..ग्राहकांना ४८ तासांची पूर्वसूचनामहाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडच्या हजारो ग्राहकांना संदेश (एसएमएस) प्राप्त होऊ लागले आहेत, ज्यामध्ये त्यांना कळवण्यात आले आहे, की त्यांचे सध्याचे वीज मीटर ४८ तासांच्या आत स्मार्ट मीटरने बदलले जातील. या संदेशात नमूद केले आहे, की ज्या ग्राहकांच्या ठिकाणी अद्याप स्मार्ट मीटर बसवलेले नाहीत, तिथे महावितरण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत सध्याचे मीटर बदलले जातील. यापूर्वी अनेक भागांत विरोध झाला. मात्र, महावितरणने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरूच ठेवली आहे..‘महावितरण’च्या दाव्यानुसार1) स्मार्ट मीटर अधिक अचूक असल्याने प्रत्यक्ष वापर पूर्णपणे नोंदवला जातो. त्यामुळे बिल वाढल्यासारखे वाटू शकते.2) पूर्वी अनेक ठिकाणी मीटर रीडिंग वेळेवर न घेतल्याने अंदाजे बिले दिली जात होती. स्मार्ट मीटरमध्ये प्रत्यक्ष वापरावर आधारित बिल तयार होते.3) स्मार्ट मीटरमुळे सर्वसाधारणपणे वीज वापर कृत्रिमरीत्या वाढून दाखवला जातो, याचे व्यापक आणि ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. मात्र, एखाद्या भागात किंवा विशिष्ट मीटरमध्ये तांत्रिक दोष असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.4) बिल अचानक वाढल्यास ग्राहकांनी मागील १२ महिन्यांच्या वापराची तुलना करावी, मीटर तपासणीची मागणी करावी आणि आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चाचणी करून घ्यावी..महावितरणकडून ग्राहकांमध्ये जनजागृती करून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. सध्याचे स्मार्ट मीटर हे पोस्टपेड आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये. स्मार्ट मीटरमुळे बिल जास्त येते, हा गैरसमज आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि ग्राहकाभिमुख होणार आहे. शिवाय सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या दरम्यान वीज वापरल्यास प्रति युनिट ८५ पैशांची सवलत मिळणार आहे. तुम्हाला सध्याचा डिजिटल मीटरच ठेवायचा असल्यास स्थानिक महावितरण कार्यालयात लेखी अर्ज द्यावा.- किशोर खोबरे, जनसंपर्क अधिकारी, बारामती परिमंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.