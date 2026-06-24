कऱ्हाड : दक्षिण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्ताधारी जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलने विरोधी संस्थापक पॅनेलचा २१ विरुद्ध शून्य असा पराभव करत विजयाची हॅट्ट्रीक साधली. पहिल्या फेरीपासून सहकार पॅनेलची घोडदौड कायम ठेवल्याने अंतिम फेरीअखेर ‘सहकार’ने सुमारे १४ हजार ७०० मताधिक्याने प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर विजय मिळवला. निकालानंतर समर्थकांनी विजयी जल्लोष केला. सायंकाळी भर पावसातही गुलालाची उधळण करत कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आले होते. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.२०२१ च्या निवडणुकीत सहकार पॅनेलने ११ हजारांचे मताधिक्य मिळवले होते. यावेळी त्यात तीन हजारांची भर पडल्याचे दिसून आले. विरोधी संस्थापक पॅनेलच्या उमेदवारांना ११ ते १० हजार मतांवरच समाधान मानावे लागले. कारखाना निवडणुकीसाठी रविवारी ८२.२६ टक्के मतदान झाले होते. येथील वखार महामंडळाच्या गोदामात निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज सकाळी आठला मतमोजणीस प्रारंभ झाला. पहिल्या फेरीत एक ते ७७ मतदान केंद्रांवरील सुमारे १७ हजार ५०० मतांची मोजणी झाली. .त्यात सहकार पॅनेलच्या उमेदवारांनी सुमारे साडेसात हजारांची आघाडी घेत विजयाची दिशा स्पष्ट केली. दुपारनंतर दुसऱ्या फेरीची मोजणी झाली. त्यासाठी तीन तासांचा कालावधी लागला. त्यातही मताधिक्य कायम ठेवत ‘सहकार’च्या उमेदवारांनी त्यांच्या विजयाची घोडदौड १४ हजार ७०० मताधिक्याने कायम राखली. त्यामुळे कारखान्याच्या सर्वच २१ जागांवर सहकार पॅनेलच्या उमेदवारांनी एकहाती विजय मिळवत सत्ता मिळवली. मतमोजणीमुळे वखार महामंडळ गोदाम परिसरात पोलिस बंदोबस्त होता..‘त्या’ चिठ्ठीची चर्चा...मतदान प्रक्रियेदरम्यान एका सभासदाने मतपेटीत टाकलेली चिठ्ठी मतमोजणीवेळी सापडली. ती मतमोजणी प्रतिनिधीने प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यानंतर त्याची चांगलीच चर्चा रंगली. त्यात कऱ्हाड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले आणि कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांच्या कार्याचे कौतुक केले होते. मात्र, काही गटांमध्ये नव्या आणि तरुण नेतृत्वाला संधी देण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले होते. कारखाना उत्कृष्ट चालवला. मात्र, काही ठिकाणी भाकरी फिरवायला हवी होती, असा आशय त्यात होता. ती चिठ्ठीही समाज माध्यमांवर व्हायरल झाली. निवडणूक विभागाने त्या चिठ्ठीबाबत काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर ही चिठ्ठी नेमकी कोणी दिली, त्याची चर्चा सुरू होती..बाळासाहेब जगतापांना सर्वाधिक मताधिक्यमोजणीनंतर सत्ताधारी सहकार पॅनेलच्या इतर मागास प्रवर्ग गटातील उमेदवार बाळासाहेब जगताप यांना सर्वाधिक २५ हजार १०, तर संस्थापक पॅनेलच्या नेत्या अर्चना मोहिते यांना सर्वाधिक ११ हजार ८९६ मते मिळाली. महिला राखीव गटातील सुनीता शेवाळे यांना २१ हजार ८७४, तर संस्थापक पॅनेलमध्ये गट क्रमांक एकमधील दुर्योधन खबाले यांना नऊ हजार ४३७ अशी सर्वात कमी मते मिळाली. इतर मागासमधील बाळासाहेब जगताप सर्वाधिक १४ हजार ७३४ मतांनी विजयी झाले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पॅनेल टू पॅनेल मतदानकृष्णाच्या निवडणुकीत क्राॅस व्होटिंग होईल, अशी शक्यता अनेक जाणकारांनी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात तसे न झाल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले. पहिल्या फेरीत सात हजारांचे, तर दुसऱ्या फेरीत साडेसात हजारांचे मताधिक्य घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग न होता, सभासदांनी पॅनेल टू पॅनेल मतदान झाल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.