सातारा

Krishna Sugar Factory: विजयाची हॅट्ट्रीक! कृष्णा कारखान्यात जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलची एकहाती सत्ता, ‘संस्थापक’चा २१ विरुद्ध शून्‍यने धुव्वा

Sahakar Panel clean sweep in Karad: जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलचा कृष्णा कारखान्यावर सलग तिसरा विजय; २१ही जागांवर एकहाती सत्ता, संस्थापक पॅनेलचा २१ विरुद्ध शून्यने धुव्वा
Krishna Sugar Factory Election: Bhosale-Led Sahakar Panel Wins All 21 Seats

Krishna Sugar Factory Election: Bhosale-Led Sahakar Panel Wins All 21 Seats

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सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : दक्षिण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्ताधारी जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलने विरोधी संस्थापक पॅनेलचा २१ विरुद्ध शून्‍य असा पराभव करत विजयाची हॅट्ट्रीक साधली. पहिल्या फेरीपासून सहकार पॅनेलची घोडदौड कायम ठेवल्याने अंतिम फेरीअखेर ‘सहकार’ने सुमारे १४ हजार ७०० मताधिक्याने प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर विजय मिळवला. निकालानंतर समर्थकांनी विजयी जल्लोष केला. सायंकाळी भर पावसातही गुलालाची उधळण करत कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आले होते.

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