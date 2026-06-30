सातारा

Patan Rain : कोयना पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पावसाचे पुनरागमन; ९.२१ टीएमसी पाणीसाठा

कोयना पाणलोट क्षेत्रात रविवारी सायंकाळपासून पावसाने पुन्हा जोरदार सुरुवात केली आहे.
koyana dam water storage

koyana dam water storage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाटण - कोयना पाणलोट क्षेत्रात रविवारी सायंकाळपासून पावसाने पुन्हा जोरदार सुरुवात केली. धरणात प्रतिसेकंद तीन हजार २८६ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. दरम्यान, धरणातील पाणीसाठा ९.२१ टीएमसीवर पोहोचला आहे.

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