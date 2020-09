..तर नागरिकांना बेघर व्हावं लागेल; उत्खननामुळे घरं धोक्यात!

वाई (जि. सातारा) : जांभळी (ता. वाई) येथील घरांना धोका ठरणारे उत्खनन करणाऱ्यांवर, तसेच या उत्खननास जबाबदार असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन नुकतेच ग्रामस्थ व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाच्या वतीने तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने तालुकाध्यक्ष श्रीकांत निकाळजे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की गट नंबर 32/7 चे शेजारी सुरू असलेल्या उत्खननामुळे घरांना धोका निर्माण झाला आहे. संबंधित क्षेत्रमालक अशोक व अनिल चंद्रकांत कांबळे, किसन सखाराम कांबळे यांनी जागेचे प्रमाणाबाहेर मातीचे खोदकाम केले. खोदकाम घराला लागून केल्याने घराला धोका निर्माण झाल्याची तक्रार आनंदा भीमराव गाडे यांनी केली आहे. खोदकाम जवळजवळ वीस ते पंचवीस फूट खोल आहे. त्यामुळे येथील घरांना वीजपुरवठा करणारे विजेचे पोलही पडण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर जलवाहिनी तुटण्याच्या धोका निर्माण झाला आहे. या जागेतून पूर्वीची पायवाट होती. धोका वाढला! ढेबेवाडीच्या पोलिस ठाण्यालाही कोरोनाचा विळखा रायरेश्वर येथून मंडळी याच रस्त्याने येणे-जाणे करत होती. जमीन खोदकाम करणाऱ्यांना स्थानिक रहिवाशांनी विनंती करूनही ते ऐकत नाहीत. खोदकाम सुरूच आहे. सरपंच व पोलिस पाटील यांनी कोणती दखल घेतली नाही. याबाबत तंटामुक्त समिती, तहसीलदार व पोलिस ठाण्यातही तक्रार केली आहे. मात्र, त्यांची दखल घेतली जात नाही. अशा पद्धतीने उत्खनन सुरू राहिल्यास घरांना व जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, घरे पडली तर आम्हाला बेघर व्हावे लागणार आहे. म्हणून यातील जबाबदार लोकांना निलंबित करावे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. या वेळी आनंदा गाडे यांच्यासह इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Houses In The Wai Area Are At Risk Due To Excavation