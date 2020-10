सातारा : 181 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 181 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे. याबराेबरच केवळ 57 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा येथील 23, पानमळेवाडी येथील 1, फलटण येथे 20, मायणी येथे 4, पिंपोडा 9 असे एकूण 57 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. घेतलेले एकूण नमुने 171511



एकूण बाधित 43511



घरी सोडण्यात आलेले -- 36397



मृत्यू -- 1430



उपचारार्थ रुग्ण -- 5499

Web Title: Hundred And Eighty One Citizens Recovered From Covid 19 Satara News