Karad News: आयबी, एटीएसचे पथक कऱ्हाडमध्ये दाखल; बांगलादेशींकडे कसून चौकशी, संपर्कातील लोकांचीही झाडाझडती!

कऱ्हाड: परिसरात प्रथमच बांगलादेशी नागरिकांची बेकायदेशीर घुसखोरी शहर पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे. यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता गृहीत धरून त्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर विभाग (आयबी) आणि दहशतवाद विरोधी पथक (एसटीएस) येथे दाखल झाले आहे. संबंधितांचा वरिष्ठ पातळीवर तपास सुरू करण्यात आला असून, आज दिवसभर संबंधित घुसखोरांकडे विविध पातळ्यांवर चौकशी करण्यात आली. त्याचबरोबर संबंधितांच्या संपर्कातील लोकांचीही चौकशी सुरू असून, अन्य काही घुसखोर या भागात आहेत का यादृष्टीने तपास सुरू करण्यात आला आहे. दरम्यान संबंधितांना मंगळवारी पुन्हा न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांची माहिती अशी ः शहर पोलिसांनी संशयाच्या आधारे कारवाई करत मुंढे गावातून चौघा बांगलादेशींना ताब्यात घेतले. त्यात एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे. सहा महिन्यांपासून मुंढे येथे एका इमारतीत बिलाल सलाउद्दीन मोल्ला, आयेशा आदिल शेख आणि नसरीन अब्दुलसलाय मोल्ला व एक अल्पवयीन असे चौघे बांगलादेशी वास्तव्यास होते. त्यांना आश्रय दिल्याप्रकरणी करण बापू कांबळे या मुंढेतील एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहर पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत संबंधितांनी मुंबई येथे बनावट पत्त्याचे आधारकार्ड तयार करून घेतले असल्याची कबुली दिली आहे..कऱ्हाडमध्ये पहिल्यांदाच बांगलादेशी सापडल्याने त्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे. दरम्यान, या घुसखोरांची दखल केंद्रीय गुप्तचर विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही घेतली आहे. त्या दोन्ही तपास यंत्रणांकडून सध्या संबंधित संशयितांच तपास सुरू आहे. दोन्ही यंत्रणांकडून आज संशयितांकडे कसून चौकशी करण्यात आली..आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशीविविध तपास यंत्रणांसह पोलिसांकडून संबंधित घुसखोरांकडून या परिसरात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का त्यांचे त्यानिमित्ताने कोणा-कोणाशी आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, ते कशासाठी झाले आहेत या ही बाबींची खातरजमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी संबंधितांनी जी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्या नावाच्या आधारे काय व्यवहार झाले आहेत याचीही तपासणी सुरू आहे..