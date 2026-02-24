सातारा

Karad News: आयबी, एटीएसचे पथक कऱ्हाडमध्ये दाखल; बांगलादेशींकडे कसून चौकशी, संपर्कातील लोकांचीही झाडाझडती!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: परिसरात प्रथमच बांगलादेशी नागरिकांची बेकायदेशीर घुसखोरी शहर पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे. यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता गृहीत धरून त्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर विभाग (आयबी) आणि दहशतवाद विरोधी पथक (एसटीएस) येथे दाखल झाले आहे.

