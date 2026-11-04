Illegal Clinic Case: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग; पिंपोडे बुद्रुक येथील 'शुभम क्लिनिक' हा बोगस दवाखाना सुरू ठेवल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल

पिंपोडे बुद्रुक (जि. सातारा) :येथील शुभम क्लिनिक हा बोगस दवाखाना बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले असतानाही तो राजरोसपणे सुरू ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध वाठार पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या कारवाईमुळे परिसरासह जिल्ह्यातील अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरेगावचे तालुका आरोग्य अधिकारी, डॉ. समीर रामचंद्र टकले (वय ४२, रा. तामजाई नगर, सातारा) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार डॉ. दत्तात्रय वामन पिंपोडकर आणि शिवपद सतीश मंडल (दोघेही रा. पिंपोडे बुद्रुक, ता. कोरेगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..पिंपोडे बुद्रुक येथील शुभम क्लिनिकमध्ये अनधिकृत पद्धतीने वैद्यकीय व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारीवरून यापूर्वी वाठार पोलीस ठाण्यात सन २०१६ मध्ये मुंबई नर्सिंग होम अधिनियम १९४९ मधील कलम ३ सह ६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी आदेश काढून न्यायालयीन प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत संबंधित क्लिनिक बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले होते..तरीही काल (मंगळवार) सकाळी सुमारे ११.४० वाजता शुभम क्लिनिक सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित दोघांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याची तक्रार डॉ. टकले यांनी दिली. या फिर्यादीवरून वाठार पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २६८/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस हवालदार सचिन जगताप पुढील तपास करत आहेत..मंडल हा बोगस डॉक्टर अनेक वर्षांपासून जनतेच्या जिवाशी खेळत असून हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्याने बोगसगिरी करून कमावलेली अमाप माया, बँक खाती, फ्लॅट्स जमिनी, जागा या बेकायदेशीर संपत्तीची चौकशी करुन ती जप्त करण्यात यावी. तसेच हा बोगस दवाखाना कायमस्वरूपी सील न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा याबाबत पाठपुरावा करणारे तक्रारदार आणि रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव गायकवाड यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.