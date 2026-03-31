Satara Wildlife Incident : कास-परळी भागात रानगव्याचे दर्शन; भररस्त्यात गव्याला पाहून महिलेने मारला यू-टर्न, थोडक्यात वाचला जीव!

कास (जि. सातारा) : परळी भागातील कुडेघर गावात आज (ता. ३१) सकाळी रानगवा (गवा) अचानक रस्त्यावर आल्याने नागरिकांसह वाहनचालकांची भंबेरी (Indian gaur spotted in Satara village) उडाली. काही काळ गव्याने रस्त्यावर व शेत परिसरात वावर केल्याने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेदरम्यान एक स्कूटीस्वार महिला गव्याला समोर पाहून क्षणभर गोंधळून गेली. पुढे जावे की मागे वळावे, या संभ्रमात तिने यू-टर्न घेतल्याचे पाहणाऱ्यांनी सांगितले..सकाळच्या सुमारास काही शेतकऱ्यांना शेताजवळ मोठा गवा फिरताना दिसला. गवा हा अत्यंत बलवान आणि कधीकधी आक्रमक होऊ शकणारा वन्यप्राणी असल्याने गावकऱ्यांनी सुरक्षित अंतर राखत सावधगिरी बाळगली..दरम्यान, गव्याने काही काळ परिसरात वावर करत वाहनांची व इतर हालचालींचा अंदाज घेतला आणि नंतर जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. त्यामुळे संभाव्य अनर्थ टळल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. मात्र, या घटनेमुळे कुडेघर परिसरात भीतीचे वातावरण कायम असून, वनविभागाने लक्ष देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.