पुस्तक वाचा, आम्हाला कळवा! पुस्तकांच्या गावचा अभिनव उपक्रम

सातारा : भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन (१५ ऑक्टोबर) महाराष्ट्रात 'वाचन प्रेरणा दिन' म्हणून साजरा केला जातो. गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने हा उपक्रम योजला जात आहे. उत्साही आणि जाणकार वाचकांमुळे वाचन प्रेरणा दिन हा आता एक लोकोत्सव झाला आहे. पुस्तकांचं गाव, भिलार येथेही गेली दोन वर्षे अभिनव उपक्रम-कार्यक्रम योजले गेले. कोरोना संकटाच्या काळात नागरिकांवर प्रवासाच्या मर्यादा असल्याने, यंदाचा वाचन प्रेरणा दिन अनोख्या, वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाचकांनी १५ ऑक्टोबर पर्यंत किमान एक (१) पुस्तक वाचावं असा आठवडाचा काळ ठरवून, निश्चय करण्याचा संकल्प केला होता. आता आपण केलेल्या वाचनाचा तपशील (आपले नाव, गाव, वाचनाचा एकूण वेळ, पुस्तकाचे नाव, लेखक व प्रकाशकाचे नाव, पृष्ठ संख्या व आपले वाचन करतानाचे छायाचित्र इत्यादी) आम्हालाजरूर कळवावा. वाचनविषयक तपशील pustakanchgaav.rmvs@gmail.com या ई-पत्त्यावर पाठवावेत किंवा ९५४५१२६००७ या क्रमांकावर व्हॉट्सअप करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुस्तकांच्या गावातील सर्व उपक्रमांत आपला सहभाग असतोच. याही उपक्रमात सहभाग नोंदवून आपण डॉ. अब्दुल कलाम यांचे सार्थ स्मरण करावे आणि वाचन संस्कृतीचे पाईक बनावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

