Israel-Iran Tension : युद्धजन्य परिस्थितीचा सातारा सांगली रत्नागिरीच्या 26 जणांना फटका; तीन दिवसापासून विमानसेवा बंद असल्यामुळे अडकले, : नातेवाईक चिंतेत

कराड : इस्राएल–इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर बसत असून, त्याचा परिणाम भारतीय पर्यटकांवरही झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कराडमधील एका विमा कंपनीकडून सेमिनारसाठी गेलेले एकूण २६ जण दुबई येथे अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे..या गटामध्ये कराड तालुक्यातील १२ जण, सातारा शहरातील ४ जण, सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील २, ईश्वरपूर येथील २ तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील ६ जणांचा समावेश आहे. युद्धजन्य तणावामुळे आखाती देशांतील हवाई वाहतूक विस्कळीत झाली असून, अनेक उड्डाणे रद्द किंवा विलंबित होत आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रवाशांना मायदेशी परतण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..Iran-Israel War : इराण-इस्रायल युद्धामुळे बळीराजा अडचणीत; नाशिकचा शेतीमाल विमानतळावरच अडकला.दुबईत अडकलेल्या या प्रवाशांकडून सध्या सुरक्षित असल्याची माहिती नातेवाईकांना देण्यात येत असली, तरी अनिश्चित परिस्थितीमुळे कुटुंबीयांमध्ये चिंता वाढली आहे. काही नातेवाईकांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे..दरम्यान, परिस्थितीचा आढावा घेत भारतीय दूतावासाकडून आवश्यक ती मदत मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. युद्धजन्य तणाव निवळल्यानंतरच प्रवाशांच्या परतीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.तीन दिवस बाहेर न पडण्याचे आदेशदुबई येथे अडकलेल्या संबंधित 26 जणांना तेथील प्रशासनाने तीन दिवस कोणालाही हॉटेल बाहेर पडू नका असे सांगितले आहे त्यामुळे नातेवाईकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे अजून तीन दिवस संबंधित संबंधितांना बाहेर पडता येणार नसल्याचे आई वडील अडकलेल्या प्रतीक जाधव यांनी दै सकाळशी बोलताना सांगितले.