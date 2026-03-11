Sonia Gore Dance Video : दहिवडीत 'झिंग झिंग झिंगाट'वर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पत्नी सोनिया गोरेंनी धरला ठेका; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

सातारा : माण-खटावचे आमदार तथा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांच्या पत्नी सोनिया गोरे (Sonia Gore) यांनी दहिवडी येथे आयोजित लाईव्ह गाण्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होत सैराट (Sairat) चित्रपटातील लोकप्रिय Zingaat या गाण्यावर ठेका (Sonia Gore Dances to Zingaat Song at Dahivadi) धरत उपस्थित महिलांचे लक्ष वेधून घेतले. या प्रसंगामुळे कार्यक्रमात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..माण-खटाव मतदारसंघात सध्या महिला दिन सप्ताहानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत वडूज, दहिवडी आणि म्हसवड या शहरांमध्ये महिलांसाठी सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक आणि सामाजिक कार्यक्रमांची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे..Rohit Sharma Wife Viral Video : रोहित शर्मावर भडकली पत्नी रितिका! T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर असं काय झालं, की कॅमेऱ्यासमोरच सुरू झाला वाद? पहा भांडणाचा व्हिडिओ.या सर्व कार्यक्रमांचे नियोजन मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पत्नी सोनिया गोरे यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले असून, महिलांना व्यासपीठ मिळावे आणि त्यांना आनंददायी वातावरणात एकत्र येण्याची संधी मिळावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे..दरम्यान, दहिवडी येथे पार पडलेल्या लाईव्ह गाण्यांच्या कार्यक्रमात कलाकारांनी सादर केलेल्या गाण्यांवर उपस्थित महिलांनीही मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला. यावेळी सोनिया गोरे यांनीही कलाकारांसमवेत सैराट चित्रपटातील ‘झिंग झिंगाट’ या गाण्यावर ठेका धरला..कार्यक्रमाला दहिवडी परिसरातील महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. महिलांनी टाळ्यांच्या गजरात आणि जल्लोषात कार्यक्रमाचा आनंद लुटत महिला दिन सप्ताह उत्साहात साजरा केला. सध्या या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.