सातारा

Forest Department : कराड शहरात वाघाचे अस्तित्व? नागरिकांत भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न, वन विभागाकडून एकावर गुन्हा

AI-Generated Tiger Video Creates Panic in Karad : एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून कऱ्हाड शहरात वाघ असल्याची अफवा पसरवण्यात आली. समाजमाध्यमावरील खोट्या व्हिडिओची दखल घेत वन विभागाने संबंधितावर गुन्हा दाखल केला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कऱ्हाड : एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरात वाघाचे अस्तित्व असल्याची अफवा पसरविणाऱ्या एकावर गुन्हा दाखल झाला. समाज माध्यमावर आलेल्या चित्रफितीची दखल घेत वन विभागाने (Forest Department) कारवाई केली. ओमकार खंडू बोबाटे (रा. मुजावर कॉलनी) असे अफवा पसरविणाऱ्याचे नाव आहे. त्याच्यावर वन विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

