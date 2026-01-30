Forest Department : कराड शहरात वाघाचे अस्तित्व? नागरिकांत भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न, वन विभागाकडून एकावर गुन्हा

कऱ्हाड : एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरात वाघाचे अस्तित्व असल्याची अफवा पसरविणाऱ्या एकावर गुन्हा दाखल झाला. समाज माध्यमावर आलेल्या चित्रफितीची दखल घेत वन विभागाने (Forest Department) कारवाई केली. ओमकार खंडू बोबाटे (रा. मुजावर कॉलनी) असे अफवा पसरविणाऱ्याचे नाव आहे. त्याच्यावर वन विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. .बोबाटेने शहरातील मुजावर कॉलनी परिसरात वाघाचे अस्तित्व असल्याची अफवा पसरवली होती. वन विभागाच्या माहितीनुसार, बोबाटेने आज विविध प्रकारच्या समाज माध्यमांवर विशेषतः व्हाॅट्सॲपसारख्या माध्यमावर वाघ आल्याची अफवा पसरवली. त्याद्वारे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला..Koyna Dam : कोयना जलाशयात पहिल्यांदाच आढळला 10 फुटी दुर्मिळ अजगर; वासोटा किल्ल्यासमोरच अजगर आढळल्याने पर्यटकांत उडाली खळबळ.वन विभागाला त्याची माहिती मिळताच साताऱ्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सहाय्यक वनसंरक्षक जयश्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील वनक्षेत्रपाल ललिता पाटील, मलकापूरचे वनपाल आनंद जगताप, शेणोलीचे वनरक्षक अक्षय पाटील, नांदगावचे वनरक्षक अभिजित शेळके व रेस्क्यू पथकाचे अजय महाडिक, रोहित कुलकर्णी यांनी त्याने प्रसारित केलेला व्हिडिओ ताब्यात घेतला..तो तांत्रिक विश्लेषणासाठी सायबर क्राईमकडे पाठविला. वन विभागाला प्राप्त झालेल्या भ्रमणध्वनी संदेशान्वये वन विभागाने संबंधित ठिकाणी जाऊन खात्री केली. त्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यावेळी तेथे वाघाचा वावर नाही, असे त्यांच्या तपासात समोर आले. परिसरातील कोणत्याही व्यक्तीने वाघाला पाहिल्याचे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई केली. अशा प्रकारचे व्हिडिओ, फोटो समाज माध्यमांवर आल्यानंतर नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन वन विभागाने केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.