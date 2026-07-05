सातारा

Satara: कऱ्हाड- चिपळूण मार्ग बंद होण्याचा धोका, वाजेगावमध्ये रस्त्याला भेगा; वाहतूक ठप्प होण्याची भीती

Heavy Rain Damages Karad–Chiplun Highway: कऱ्हाड-चिपळूण महामार्गावर Heavy Rain मुळे Road Crack निर्माण होऊन वाहतुकीवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
Satara

Satara

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाटण: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, तर कऱ्हाड- चिपळूण महामार्गाचे कामही सध्या चालू आहे. वाजेगाव हद्दीत महामार्ग खचल्याने धोका निर्माण झाला असून, या मार्गावरील वाहतूक बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ठेकेदार कंपनीने या मार्गावरील काम निकृष्ट केल्याचा आरोप वाहनधारकांमधून होत आहे.

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