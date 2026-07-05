Satara: कऱ्हाड- चिपळूण मार्ग बंद होण्याचा धोका, वाजेगावमध्ये रस्त्याला भेगा; वाहतूक ठप्प होण्याची भीती

पाटण: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, तर कऱ्हाड- चिपळूण महामार्गाचे कामही सध्या चालू आहे. वाजेगाव हद्दीत महामार्ग खचल्याने धोका निर्माण झाला असून, या मार्गावरील वाहतूक बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ठेकेदार कंपनीने या मार्गावरील काम निकृष्ट केल्याचा आरोप वाहनधारकांमधून होत आहे..कोयना परिसरात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे कऱ्हाड- चिपळूण महामार्गावरील अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला असलेला मुरमाचा भराव खचला आहे. रस्त्याच्या बाजूला संरक्षक भिंत न बांधल्याने भराव खचून रस्त्याच्या मधोमध भेगा पडल्याने वाहतूक बंद होण्याचा धोका या मार्गावर निर्माण झाला आहे. या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम चालू आहे. .Ketan Agrawal Case : पुण्यातील लोहगड केतन अग्रवाल प्रकरणानंतर 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' स्थापन होणार?, राज्यसभेत पडसाद; भाजप खासदारांकडून मागणी.पाटण ते कोयना रस्त्यावर काही ठिकाणी हे काम अपूर्ण असून, ठेकेदार कंपनी मुसळधार पावसात हे काम पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे रस्त्याच्या दर्जाबाबत नागरिकांमधून प्रश्न निर्माण केला जात आहे. हा मार्ग पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणाला जोडणारा जवळचा, महत्त्वाचा आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून याचे काम ठेकेदार कंपनी करत आहे..सध्या पाटण- कोयना दरम्यान काही ठिकाणचे काम अद्याप चालू आहे. मारूल तर्फ वाजेगाव, तसेच कराटे या ठिकाणी हा महामार्ग खचल्याचे दिसून येत आहे. येथील वाजेगावच्या हद्दीत रस्त्याला तडे जाऊन, रस्ता खचून मातीचा भराव वाहून गेल्याची घटना घडल्याने धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी या मार्गावरील वाहतूक केव्हाही बंद होऊ शकते. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाने तातडीने या ठिकाणी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी वाहनधारकांमधून केली जात आहे..IND vs ENG, 2nd T20I: रवी बिश्नोईची 'ती' चूक महागात पडली! जेकब बेथलच्या आक्रमणामुळे भारताविरुद्ध इंग्लंडचा ऐतिहासिक विजय.सूचना फलक लावावेत रात्री- अपरात्री या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. मात्र रात्रीच्या वेळी रस्ता खचल्यास वाहनधारकांच्या निदर्शनास येत नाही. परिणामी, या मार्गावर अपघाताचा धोका संभवतो. महामार्ग प्राधिकरणाने वाहनचालकांसाठी कोणतेही सूचना फलक रस्त्यावर लावल्याचे दिसून येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.