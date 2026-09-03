सातारा

Maratha Protest: कराड-चिपळूण मार्गावर मराठा समाजाचा रस्ता रोको; मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला जोरदार पाठिंबा, वाहतूक ठप्प

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला कराड-चिपळूण मार्गावर मराठा समाजाचा रस्ता रोको; घोषणाबाजीने परिसर दणाणला, वाहतूक पूर्ण ठप्प
Maratha community blocks Karad-Chiplun road in support of Jarange.

Maratha community blocks Karad-Chiplun road in support of Jarange.

Sakal

हेमंत पवार
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कराड : एक मराठा लाख मराठा, कोण म्हणतंय देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं, लढेंगे जितेंगे हम सब जरांगे या ना अशा घोषणा देत मराठा समाजाच्यावतीने कराड चिपळून रस्ता रोको करत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

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