karad Crime: कऱ्हाडमध्ये आणखी एक बांगलादेशी महिला ताब्यात; पाेलिसांचा मलकापुरात छापा, दुसऱ्या नावाचे आधारकार्ड!

कऱ्हाड: अवैध वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्या मलकापूरजवळील एका हॉटेलच्या लॉजिंगवर पोलिस उपअधीक्षक कार्यालय आणि शहर पोलिसांनी छापा टाकला. त्यात वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या चार महिलांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यातील एक महिला ही बांगलादेशी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली असून, याप्रकरणी लॉज चालक अक्षय शरद पुजारी (वय २७, रा. कमळेश्वर मंदिर मंगळवार पेठ, कऱ्हाड) असे गुन्हा दाखल झालेल्या लॉज चालकाचे नाव असल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...पोलिसांची माहिती अशी ः मलकापूरजवळील एका हॉटेलच्या लॉजमध्ये अवैध वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाचे पथक, निर्भया पथक व शहर पोलिसांना कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्या अनुषंगाने सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा आंबले, अमित बाबर, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक निखिल मगदूम यांनी कारवाईसाठी सापळा लावला. त्यांनी एक बनावट गिऱ्हाईक त्या हॉटेलच्या लॉजिंगमध्ये पाठवून दिले. त्यावेळी तेथे अवैध व्यवसाय सुरू असल्याची पोलिसांना खात्री झाली..पोलिसांनी तेथे छापा टाकला असता लॉजिंगचा चालक अक्षय पुजारी हा तेथील व्यवहार पाहात असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी लॉजमधील रूमची झडती घेतली असता तेथील रूममध्ये चार महिला मिळून आल्या. त्यापैकी एक महिला बांगलादेशी असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी बांगलोदशी महिलेकडील दोन मोबाईल, आधारकार्ड असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.दुसऱ्या नावाचे आधारकार्डमलकापूर येथील एका लॉजमध्ये अवैध वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला सापडल्या असून, त्यामध्ये एका बांगलादेशी महिलेचा समावेश आहे. ती मूळची बांगलादेशी आहे. तिने मुंबई येथून दुसऱ्या नावाने आधारकार्ड तयार करून ती कऱ्हाडमध्ये वास्तव्य करीत असल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच तिने तिचे मूळ नावाची कबुली दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.