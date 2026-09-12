Karad Chain Snatching: रेकॉर्डवरील गुन्हेगारावर ‘जॅक’ पडला भारी; कऱ्हाडमध्ये उसातून शोधला सोनसाखळी चोर, श्वानाने काढला माग

कऱ्हाड ः कऱ्हाड (जि.सातारा) तालुक्यातील दुशेरे येथील शेतात जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र चोरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारास तालुका पोलिसांनी अटक केली. उसाच्या शेतात लपलेल्या रेकॉर्डवरील संशयित चोराचा माग सातारा श्वान पथकातील ‘जॅक’ या श्वानाने घेत त्याला शोधून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वैभव विठ्ठल कोठावळे (वय २७, रा. माळवाडी- मजले, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) असे संशयिताचे नाव असल्याची माहिती कऱ्हाड तालुका पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ यांनी दिली..पोलिसांची माहिती अशीदुशेरे येथील नदीकाठच्या डाग शिवारात काल महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र चोरीस गेल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती मिळताच तालुका पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तेथे विनानंबरची दुचाकी व त्यावर कपड्याची पिशवी पडल्याचे आढळली. प्रत्यक्षदर्शींनी संशयित उसाच्या शेतात गेल्याचे सांगितले. पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने परिसरात शोध घेतला..पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ यांनी वरिष्ठांना माहिती दिली. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे व अतिरीक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या सूचनेनुसार श्वान पथकाची मदत घेण्यात आली. त्यानुसार जॅक या श्वानाने दुचाकीवरील पिशवीतील कपड्याचा वास घेत उसाच्या शेतात लपलेल्या संशयिताचा माग काढला. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचे समोर आले आहे. कऱ्हाडच्या पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, कऱ्हाड तालुका पोलिस निरीक्षक कोल्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश भुजबळ, पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय पाटील, सहाय्यक फौजदार खाडे, हवालदार दत्तात्रय तायशेटे, मनोज बुधावले, सचिन निकम, भूषण माने, प्रफुल्ल गाडे, योगेश गायकवाड, प्रदीप धस व विकास शेडगे यांनी ही कारवाई केली. पोलिस उपनिरीक्षक पाटील पुढील तपास करत आहेत..गुन्हेगाराने घेतले मुक्याचे सोंगचोरीप्रकरणी पोलिस दलाच्या श्वानाने दुचाकीला अडकवलेल्या पिशवीतील कपड्याचा वास घेतला. त्यानंतर श्वानाने उसात लपलेल्या संशयिताचा माग काढला. त्यादरम्यान पोलिस आणि ग्रामस्थ पाहून संशयिताने तो मुका असल्याचाच बहाना केला; परंतु पोलिसांनी त्याला बोलते केल्यावर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे श्री. कोल्हाळ यांनी सांगितले. चोरीसाठी वापरलेली दुचाकीही चोरीची असून, याप्रकरणी हातकणंगले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.