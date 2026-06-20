सातारा

Satara: कऱ्हाड उड्डाणपुलावर रविवारपासून प्रायोगिक तत्त्वावर चार चाकी हलकी वाहनांची चाचणी

Trial Run of Light Vehicles Begins on Karad Flyover: कऱ्हाड येथील 3.47 किमी लांबीच्या उड्डाणपुलावर रविवारपासून प्रायोगिक तत्त्वावर हलक्या चारचाकी वाहनांची चाचणी सुरू होणार आहे.
Satara

Satara

esakal

हेमंत पवार -सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: पुणे-बंगळुरु महामार्गाच्या सहापदरीकरणांतर्गत कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील कोल्हापुर नाक्यावर उड्डापुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. उड्डाणपुल कामामुळे दोन वर्षाहुन अधिक काळ महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्याना त्रास सोसावा लागला. कोल्हापुर नाका ते नांदलापुर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पुर्णत्वाकडे आले आहे.

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